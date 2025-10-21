हमको न्याय चाहिए...मूर्ति विसर्जन बवाल में मारे गए युवक की पत्नी का फूट पड़ा दर्द, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Gorakhpur Crime News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मूर्ति विसर्जन विवाद में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया. करीब एक घंटे तक लखनऊ-गोरखपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से रुपये लेकर उनका नाम एफआईआर से हटा दिया.

क्या है पूरा मामला?

गीडा थाना क्षेत्र के खजनी मोड़ चौराहे पर सुबह से ही ग्रामीण शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए पैसे लेकर एफआईआर से नाम हटा दिए. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया है. गोरखपुर के नौसढ़ चौकी क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय हनुमान चौहान पुत्र अदालत चौहान कुछ दिन पहले हुए मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए थे. जहां लखनऊ में इलाज के दौरान बीती रात उनकी मौत हो गई.

हमको न्याय चाहिए...

मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. सुबह ग्रामीणों ने शव को खजनी मोड़ पर रखने के कुछ देर बाद नौसढ़ पुलिस चौकी के सामने शव को लेकर गए और सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं मृतक की पत्नी लक्ष्मीना ने कहा कि “हमको न्याय चाहिए... पुलिस ने पैसा लेकर आरोपियों को बचा लिया. मेरे पति के साथ हुई मारपीट के आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों की मांग है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो. फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है. तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क है. स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है.

एसपी का बयान

वहीं इस संबध में एसपी नार्थ जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने कहां कि मारपीट में घायल हुए युवक की मौत होने के कारण ग्रामीणों ने सड़क मार्ग जाम किया था जिन्हें समझा बुझाकर रास्ता खोलवा दिया गया है. हिलहाल मामले की जांच की जा रही है.