गोरखपुर में बवाल! शव पहुंचते ही पुलिस पर पथराव, महिला कांस्टेबल समेत कई पुलिसकर्मी घायल

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर उस समय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब मूर्ति विसर्जन विवाद में घायल युवक का शव गांव पहुंचा. शव देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस टीम पर जमकर पथराव कर दिया.
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मंगलवार शाम हालात उस वक्त बिगड़ गए जब मूर्ति विसर्जन विवाद में घायल युवक हनुमान का शव गांव पहुंचा. शव देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पुलिस टीम पर जमकर पथराव कर दिया. इस घटना में एक महिला कांस्टेबल समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए.
कहां पर हुई ये घटना?
दरअसल, ये घटना गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ की है. जानकारी के अनुसार, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद में घायल युवक हनुमान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. सुबह से ही ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था. गुस्साए लोगों ने गोरखपुर-वाराणसी और गोरखपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे को दो बार जाम कर दिया था. प्रशासन ने समझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था.
देर शाम जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव नौसढ़ चौराहे पर पहुंचा, परिजन और ग्रामीण फिर उग्र हो गए. भीड़ ने अचानक पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान कई वाहनों के शीशे टूट गए और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.
पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया और शव को राजघाट श्मशान घाट पहुंचाकर भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कराया गया. फिलहाल नौसढ़ और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है.
