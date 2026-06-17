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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी,गोरखपुर: यूपी में भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में गोरखपुर के शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. चिड़ियाघर प्रशासन हाथी और भालू समेत कई वन्य जीवों को बर्फ से तैयार विशेष फ्रूट आइसक्रीम और कुल्फी दे रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जानवर गर्मी से राहत पाते और खास ट्रीट का आनंद लेते नजर आ रहे हैं.
चिड़ियाघर में जानवरों को ठंडक देने की कोशिश
जून की तपती गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच गोरखपुर के शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा हाथियों, भालुओं और अन्य जानवरों के लिए ठंडक पहुंचाने वाले उपाय किए जा रहे हैं.
फलों को जमाकर दिया कुल्फी का रूप
जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए फलों से भरी विशेष टोकरियों को बर्फ में जमा कर आइसक्रीम और कुल्फी का रूप दिया गया है. इनमें तरबूज, खरबूजा, केला, पपीता और अन्य पौष्टिक फल शामिल किए गए हैं. बर्फ से जमी इन टोकरियों को जानवरों के बाड़ों में रखा जाता है, जिन्हें वे बड़े चाव से खाते और ठंडक का आनंद लेते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाथी और भालू इन विशेष फ्रूट कुल्फियों का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं. चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं जानवरों के शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के साथ-साथ उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय और तनावमुक्त रखने में भी मदद करती हैं.
प्राणी उद्यान में सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव, कूलर, फॉगर्स और जलाशयों की व्यवस्था भी की गई है. पशु चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है ताकि भीषण गर्मी का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.
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