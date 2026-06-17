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गोरखपुर चिड़ियाघर ने कर दी जानवरों की मौज, गर्मी से राहत देने के लिए बांटी जा रही फ्रूट आइसक्रीम, वीडियो हुआ वायरल

Gorakhpur Zoo News: भीषण गर्मी में जानवरों को राहत देने के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर प्रशासन ने खास पहल शुरू की है. यहां हाथी, भालू और अन्य जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए केला, पपीता, तरबूज और अन्य फलों की फ्रूट आइसक्रीम दी जा रही है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 17, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:31 PM IST
गोरखपुर चिड़ियाघर ने कर दी जानवरों की मौज, गर्मी से राहत देने के लिए बांटी जा रही फ्रूट आइसक्रीम, वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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