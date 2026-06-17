नागेन्द्र मणि त्रिपाठी,गोरखपुर: यूपी में भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में गोरखपुर के शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. चिड़ियाघर प्रशासन हाथी और भालू समेत कई वन्य जीवों को बर्फ से तैयार विशेष फ्रूट आइसक्रीम और कुल्फी दे रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जानवर गर्मी से राहत पाते और खास ट्रीट का आनंद लेते नजर आ रहे हैं.