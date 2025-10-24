गोरखपुर में सरकारी टीचर ने पार कीं बर्बरता की हदें, मासूम को कमरे में बंदकर बुरी तरह पीटा, दांत तोड़ा

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सरकारी टीचर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. कक्षा 3 के मासूम बच्चे को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्‍पड़ जड़ दिए. इसके बाद मुक्का मारकर मासूम के दांत भी तोड़ दिए. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

यह है पूरी घटना

यह पूरी घटना तिवारीपुर थाना क्षेत्र के संकटमोचन नगर में 21 अक्टूबर की है. घटना का वीडियो 24 अक्टूबर को सामने आया है. दयानंद शर्मा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर में रहते हैं. वह बैंक रोड स्थित डॉक्टर के यहां अकाउंटेंट का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं. सबसे छोटा 8 साल का बेटा सूर्यांश शर्मा कक्षा 3 में पढ़ाई करता है. 21 अक्टूबर को वह कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसे एक क्रिकेट बॉल नाली में पड़ी हुई दिखी. उसने नाली से बॉल निकाल ली.

कमरे में बंद कर पीटने का आरोप

आरोप है कि इस बीच सूर्यांश के साथ खेलने वाला पड़ोस का एक बच्चा वहां पहुच गया. बॉल को लेकर सूर्यांश का उससे विवाद हो गया. इस दौरान उसके पिता वहां आ गए. वह बिहार में सरकारी टीचर हैं. उसने सूर्यांश को दौड़ाकर पकड़ लिया. किसी तरह सूर्यांश उसके चंगुल से छूटकर भाग गया. सूर्यांश चिल्लाते हुए भाग रहा था, मगर आरोपी टीचर ने मेरे बेटे को दौड़ा कर पकड लिया. टीचर ने पहले सड़क पर गिरा कर सूर्यांश को जमकर पीटा. इसके बाद सूर्यांश के बाल पकड़कर उसके चेहरे पर 10 से अधिक थप्पड मारे फिर उसकी गर्दन पकड़कर मारते हुए अपने घर ले गया.

पुलिस जांच में जुटी

वहीं, घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है. तिवारीपुर थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बताया कि बच्चे का मेडिकल कराया गया है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

