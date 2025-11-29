उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल हब बनेगा यूपी का ये जिला! 6876 एकड़ में बन रही टाउनशिप, देश की नामी कंपनियों को बड़ा इन्वेस्ट

Gorakhpur Industrial Township: गोरखपुर के दक्षिणांचल में विकसित हो रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूरे पूर्वांचल की औद्योगिक तस्वीर बदलने जा रही है. इस क्षेत्र को पहले पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब इसे ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे.

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना विकास की धुरी

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की शानदार कनेक्टिविटी ने . क्षेत्र के विकास की गति को कई गुना बढ़ा दिया है. इस एक्सप्रेसवे के कारण उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी.

6876 एकड़ में बन रहा विशाल औद्योगिक शहर

इंडस्ट्रियल टाउनशिप कुल 6876 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही है, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी औद्योगिक जमीनों में से एक होगी. यह क्षेत्र 17 अधिसूचित गांवों में फैला है और इसे रहने, उद्योग, वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ प्लान किया गया है.

गीडा ने पहले फेज में तेज की विकास गति

इंडस्ट्रियल टाउनशिप के पहले फेज में गीडा ने 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर इसे उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तेजी से विकसित करना शुरू किया है. इस फेज में सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं.

इंडस्ट्रियल सेक्टर S-5 में बड़े निवेशकों को जगह

गीडा ने औद्योगिक सेक्टर S-5 में दो बड़े निवेशकों को भूमि आवंटित करके औद्योगिक गतिविधियों की शुरुआत कर दी है. इससे न केवल टाउनशिप में विकास की रफ्तार बढ़ी है बल्कि अन्य निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिसके चलते यह क्षेत्र तेज़ी से उभरता औद्योगिक केंद्र बन रहा है.

अडानी समूह का अंबुजा सीमेंट यूनिट में बड़ा निवेश

अडानी समूह ने अपनी अंबुजा सीमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए . में 46.63 एकड़ भूमि ली है. इस उद्योग के लगने से क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुलेंगे. साथ ही, इससे सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में पूर्वांचल की क्षमता और औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी.

श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी का 60 एकड़ में विस्तार

श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड ने 60.48 एकड़ भूमि लेकर बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी की है. इस कंपनी के आने से स्थानीय स्तर पर उत्पादन इकाइयां, सप्लाई चेन और संबंधित उद्योगों का विकास होगा. रोजगार, व्यापार और आर्थिक वृद्धि के नए द्वार खुलने की उम्मीद है.

4200 करोड़ निवेश व 6500 रोजगार का लक्ष्य

अडानी और श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त निवेश से लगभग 4200 करोड़ रुपये की पूंजी आएगी और करीब 6500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. यह निवेश पूर्वांचल की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा और क्षेत्रीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा.

रिलायंस की 50 एकड़ में कैंपा कोला यूनिट

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कैंपा कोला ब्रांड की नई उत्पादन इकाई लगाने के लिए करीब 50 एकड़ जमीन पसंद की है. 300 करोड़ रुपये के इस निवेश से पेय उद्योग का विस्तार होगा. इसकी स्थापना से स्थानीय स्तर पर उत्पादन, वितरण और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे.

कई निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से उज्ज्वल भविष्य

गीडा की योजनाओं और सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर कई अन्य निवेशक भी . इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जमीन देखने आ रहे हैं. इस बढ़ती रुचि से स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनकर उभरेगा और आर्थिक गतिविधियों में भारी वृद्धि होगी.