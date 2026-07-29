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गोरखनाथ पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, दोहरी भूमिका में दिखे सीएम योगी, महायोगी की पूजा के बाद शिष्यों को देंगे आशीर्वाद

Guru Purnima 2026: आज गुरु पूर्णिमा है. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा की. इस दौरान वे नाथपंथ के गुरुजनों की भी पूजा-अर्चना की. आज गोरथनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 29, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:26 AM IST
गोरखनाथ पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, दोहरी भूमिका में दिखे सीएम योगी, महायोगी की पूजा के बाद शिष्यों को देंगे आशीर्वाद
Image Credit: Guru Purnima 2026

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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