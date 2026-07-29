/गोरखनाथ पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, दोहरी भूमिका में दिखे सीएम योगी, महायोगी की पूजा के बाद शिष्यों को देंगे आशीर्वाद

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Guru Purnima 2026: गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुआ. मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा की. इस दौरान वे नाथपंथ के गुरुजनों की भी पूजा-अर्चना की. दरअसल, सनातन परंपरा में गुरु-शिष्य संबंध को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व गोरक्षपीठ के लिए विशेष महत्व रखता है. ऐसे में यहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.
गुरु और शिष्य की भूमिका में सीएम
इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिष्य और गुरु, दोनों भूमिकाओं में नजर आए. शिष्य के रूप में उन्होंने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव और नाथपंथ के गुरुजनों की पूजा-अर्चना की, जबकि गुरु के रूप में अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे. गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही सप्तदिवसीय श्रीराम कथा की पूर्णाहुति भी होगी.
महंतजनों के समाधि स्थल पर भी विशेष पूजन
आज गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गया. गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा किया. उसके बाद श्रीनाथ जी को रोट चढ़ाया गया. गुरु गोरखनाथ के पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित सभी देव विग्रहों, नाथपंथ के सभी योगियों, ब्रह्मलीन महंतजनों के समाधि स्थल पर भी विशेष पूजन किया गया. पूजा का समापन सामूहिक आरती से हुआ. गुरु पूजन से लेकर आरती तक का अनुष्ठान सुबह 7 बजे तक चला.
मंदिर में सहभोज/भंडारा का भी आयोजन
गुरु पूजन के बाद 9 बजे से 11:30 बजे तक गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में 23 जुलाई से चल रही श्रीराम कथा की पूर्णाहुति होगी. इसके बाद इसी सभागार में आशीर्वचन और भजन का कार्यक्रम होगा. इस मौके पर नाथपंथ के सभी श्रद्धालुओं को मंच से गोरक्षपीठाधीश्वर का आशीर्वाद मिलेगा. गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में दोपहर 12:30 बजे से सहभोज/भंडारा का भी आयोजन किया गया है.
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