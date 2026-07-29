/गोरखनाथ पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, दोहरी भूमिका में दिखे सीएम योगी, महायोगी की पूजा के बाद शिष्यों को देंगे आशीर्वाद

महंतजनों के समाधि स्थल पर भी विशेष पूजन

आज गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गया. गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा किया. उसके बाद श्रीनाथ जी को रोट चढ़ाया गया. गुरु गोरखनाथ के पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित सभी देव विग्रहों, नाथपंथ के सभी योगियों, ब्रह्मलीन महंतजनों के समाधि स्थल पर भी विशेष पूजन किया गया. पूजा का समापन सामूहिक आरती से हुआ. गुरु पूजन से लेकर आरती तक का अनुष्ठान सुबह 7 बजे तक चला.