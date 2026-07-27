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गुरु पूर्णिमा पर शिष्य और गुरु, दोनों भूमिका में दिखेंगे सीएम योगी, ब्रह्मलीन गुरुदेव की करेंगे पूजा

Gorakhpur News: पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई, बुधवार) पर शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 27, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:35 PM IST
गुरु पूर्णिमा पर शिष्य और गुरु, दोनों भूमिका में दिखेंगे सीएम योगी, ब्रह्मलीन गुरुदेव की करेंगे पूजा

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