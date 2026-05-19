गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा: अयोध्या जा रहे बिहार के भक्तों की गाड़ी फोरलेन से नीचे गिरी, 3 ने तोड़ा दम

नागेंद्र मणि त्रिपाठी/ गोरखपुर: गोरखपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन श्रद्धालुओं की जान ले ली. बिहार से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की टीयूवी-300 कार खोराबार इलाके में अनियंत्रित होकर फोरलेन से नीचे उतर गई और कई बार पलटी खाती हुई कार सड़क पर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि चालक समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुजारी सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में हादसे की वजह चालक को आई झपकी बताई जा रही है.

कहां हुआ हादसा?

दिल दहला देने वाला यह सड़क हादसा गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के भैंसहा खास के पास उस समय हुआ जब बिहार के समस्तीपुर जिले से पुजारी राम प्रकाश दास अपने शिष्यों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहे थे. ये सभी लोग टीयूवी-300 वाहन में सवार थे और अयोध्या पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. लेकिन सफर के दौरान अचानक वाहन चालक को झपकी आ गई. तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर फोरलेन से नीचे उतर गई और कई बार पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग दौड़ पड़े.

हादसा इतना भयावह था कि चालक संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के उतरावल निवासी ओम राय की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं समस्तीपुर जिले के विथान थाना क्षेत्र के मुरली गांव निवासी वासुकी दास और प्रवीण दास ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं इस दुर्घटना में पुजारी राम प्रकाश दास और उनके शिष्य राजा दास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही खोराबार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया.

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मृतकों के परिवारों में कोहराम

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घायल पुजारी राम प्रकाश दास अयोध्या के सीताराम मंदिर से जुड़े हुए हैं. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे की वजह चालक को आई झपकी लग रही है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

आस्था की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को क्या पता था कि सफर मौत में बदल जाएगा. कुछ सेकेंड की झपकी ने तीन जिंदगियां छीन लीं और कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया. गोरखपुर का यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लंबी दूरी की ड्राइविंग में सतर्कता की बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया.

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