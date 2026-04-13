महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा, तीन की दर्दनाक मौत

Road Accident in UP: यूपी में सोमवार को महाराजगंज समेत कई जगहों पर भीषण सड़क हादसे हुए. अलग अलग हुए सड़क हादसों में पांच लोंगों की मौत हो गई. अकेले महाराजगंज में तीन लोगों की मौत हो गई है. यहां रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया.

ऐसे हुआ हादसा

महराजगंज जनपद के सिसवा नगरपालिका क्षेत्र में शाम करीब 7 बजे सिसवा-निचलौल रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि महाराजगंज डिपो की खाली बस निचलौल से सिसवा की ओर आ रही थी, बाइक पर सवार तीन लोग सिसवा से निचलौल की तरफ जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग बस के अगले पहिये के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही कोठीभार थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कानपुर देहात में सिपाही की मौत

वहीं, कानपुर देहात में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर के पास थाने से काम खत्म कर पुलिस चौकी जाते समय भीषण हादसा हो गया. सिपाही केशव यादव कहिंजरी चौकी में तैनात थे. बताया गया कि सरकारी कामकाज निपटाकर रसूलाबाद थाने से चौकी जा रहे थे. सिपाही की बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सिपाही की मौत के बाद पुलिस विभाग में मातम छा गया. पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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कुशीनगर में महिला की मौत

इसके अलावा कुशीनगर में रामपुर बुजुर्ग चौराहे पर अज्ञात बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. वहीं, हादसे में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया गया कि अज्ञात बाइक की टक्कर के बाद महिला घायल हो गई. सीएचसी ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया. घायल बेटे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस शव को कब्ज़े में लेकर जांच में जुट गई है.

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