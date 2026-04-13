Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3177651
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा, तीन की दर्दनाक मौत

Road Accident in UP: सोमवार को यूपी के अलग अलग हिस्सों में कई दर्दनाक सड़क हादसे हो गए. इसमें पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई घायल हो गए. महाराजगंज में तीन लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Road Accident in UP: यूपी में सोमवार को महाराजगंज समेत कई जगहों पर भीषण सड़क हादसे हुए. अलग अलग हुए सड़क हादसों में पांच लोंगों की मौत हो गई. अकेले महाराजगंज में तीन लोगों की मौत हो गई है. यहां रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया. 

ऐसे हुआ हादसा 
महराजगंज जनपद के सिसवा नगरपालिका क्षेत्र में शाम करीब 7 बजे सिसवा-निचलौल रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि महाराजगंज डिपो की खाली बस निचलौल से सिसवा की ओर आ रही थी, बाइक पर सवार तीन लोग सिसवा से निचलौल की तरफ जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग बस के अगले पहिये के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही कोठीभार थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.  

कानपुर देहात में सिपाही की मौत 
वहीं, कानपुर देहात में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर के पास थाने से काम खत्म कर पुलिस चौकी जाते समय भीषण हादसा हो गया. सिपाही केशव यादव कहिंजरी चौकी में तैनात थे. बताया गया कि सरकारी कामकाज निपटाकर रसूलाबाद थाने से चौकी जा रहे थे. सिपाही की बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सिपाही की मौत के बाद पुलिस विभाग में मातम छा गया. पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुशीनगर में महिला की मौत 
इसके अलावा कुशीनगर में रामपुर बुजुर्ग चौराहे पर अज्ञात बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. वहीं, हादसे में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया गया कि अज्ञात बाइक की टक्कर के बाद महिला घायल हो गई. सीएचसी ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया. घायल बेटे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस शव को कब्ज़े में लेकर जांच में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में ईंट मशीन ने ली किसान की जान, चालक फरार, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

यह भी पढ़ें :  राप्ती नदी बनी काल! गोरखपुर में 4 किशोरों की डूबकर मौत, NDRF ने बरामद किए शव, सीएम योगी ने लिया था संज्ञान

TAGS

road accident in up

Trending news

road accident in up
महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा, तीन की दर्दनाक मौत
CM Yogi rally
कौन हैं RLD विधायक गुलाम मोहम्मद? मुजफ्फरनगर में CM योगी के मंच पर नहीं मिली एंट्री
Noida Workers Protest
नोएडा हिंसक प्रदर्शन का पाकिस्तानी कनेक्शन? मंत्री अनिल राजभर का चौंकाने वाला बयान
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या का नया अध्याय! राम मंदिर निर्माण के बाद भक्तों ने बनाया रिकॉर्ड
Lucknow latest news
अलकायदा के 3 आतंकियों को उम्रकैद! यूपी समेत देशभर में रची थी सीरियल ब्लास्ट की साजिश
Farmer Registry
गेहूं खरीद में नई मुसीबत! 'फॉर्मर रजिस्ट्री' के चक्कर में उलझे किसान
Noida Workers Protest News
श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला: मांगों पर चर्चा के लिए बनी शासन की उच्च स्तरीय समिति
Hapur News
हापुड़ में रूह कंपा देने वाली वारदात; माँ ने बच्चों के हाथ-पैर बांध गंगा में फेंका
amroha Latest news
एक दुल्हन से शादी को पहुंचे 2 दूल्हे! निकाह में हंगामा, तीनों पक्ष थाने पहुंचे
jaunpur news
नारी शक्ति वंदन अभियान तेज; 2029 तक महिलाओं को मिलेगा बड़ा राजनीतिक अधिकार