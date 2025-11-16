Advertisement
गोरखपुर

गोरखपुर के रेस्टोरेंट में भीषण आग, दम घुटने से हाउसकीपिंग स्टाफ की मौत,आग लगने का कारण अब भी रहस्य!

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में स्थित एक वॉटरवेज रेस्टोरेंट में  भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैल गई कि रेस्टोरेंट की पूरी बिल्डिंग देखते ही देखते राख में तब्दील हो गई.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:05 PM IST
restaurant in Gorakhpur
restaurant in Gorakhpur

Gorakhpur News/नागेंद्र तिपाठी: यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में स्थित वॉटरवेज रेस्टोरेंट रविवार देर रात उस वक्त दहशत में बदल गया, जब अज्ञात कारणों से रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया. चारों तरफ गहरा धुआं फैल गया, चीख-पुकार मच गई, और अफरातफरी का माहौल बन गया.

अज्ञात कारणों से लगी इस आग में धुआं बेहद ज्यादा हो गया, जिसके चलते रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हाउसकीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (निवासी गोंडा) बाहर नहीं निकल सका. दम घुटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए युवक वॉशरूम में छिप गया था, जहां धुएं के कारण उसकी सांसें थम गईं.

मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी थी. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है.

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

Gorakhpur News

