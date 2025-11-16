गोरखपुर के रेस्टोरेंट में भीषण आग, दम घुटने से हाउसकीपिंग स्टाफ की मौत,आग लगने का कारण अब भी रहस्य!

Gorakhpur News/नागेंद्र तिपाठी: यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में स्थित वॉटरवेज रेस्टोरेंट रविवार देर रात उस वक्त दहशत में बदल गया, जब अज्ञात कारणों से रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया. चारों तरफ गहरा धुआं फैल गया, चीख-पुकार मच गई, और अफरातफरी का माहौल बन गया.

अज्ञात कारणों से लगी इस आग में धुआं बेहद ज्यादा हो गया, जिसके चलते रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हाउसकीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (निवासी गोंडा) बाहर नहीं निकल सका. दम घुटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए युवक वॉशरूम में छिप गया था, जहां धुएं के कारण उसकी सांसें थम गईं.

मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी थी. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है.

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

