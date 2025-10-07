हिसाब में रहो साहब...हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं! अब गोरखपुर में लगे ‘I LOVE MOHAMMAD’ के पोस्टर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: 'आई लव मोहम्‍मद' पोस्‍टर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसकी आंच अब गोरखपुर तक पहुंच गई है. गोरखपुर में भी आई लव मोहम्‍मद के पोस्‍टर लगाए गए हैं. दुकानों और गली-मोहल्लों में लगे इन पोस्टर के बीच में 'आई लव मोहम्मद' लिखा गया है. साथ ही उकसावे वाली कुछ बातें भी लिखी हैं.

यह है पूरा मामला

यह पूरा मामला चिलुआताल थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले का है. गोरखपुर में लगे इन पोस्‍टरों में लिखा है, हिसाब में रहो साहब...हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं! इन पोस्टरों को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया है. कुछ लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत विवादित स्लोगन लिखे इस बैनर को हटवा दिया. जहां दुकान की शटर और दीवारों पर इस तरह के भड़काऊ बैनर लगाए गए थे. पोस्टर में ये भी लिखा था कि, अगर तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम पहली सफ में खड़े मिलेंगे!.

माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप

स्थानीय लोगों ने इन पोस्टरों को खुली धमकी बताया है और कहा कि ये शांति भंग करने की कोशिश है. फिलहाल पुलिस ने पोस्टर उतार लिए हैं और लगाने वालों की तलाश जारी है. कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है. गोरखपुर में अब ये पोस्टर मामला तूल पकड़ चुका है. पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी भड़काऊ बातें करने की हिम्मत किसी ने की कैसे?.

