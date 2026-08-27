वायु सेना प्रमुख का गोरखपुर दौरा आज, माथाबारी गांव में विद्यार्थियों, ग्रामीणों और युवाओं से करेंगे संवाद

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गोरखपुर/लखनऊ: भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह (AP Singh) बृहस्पतिवार, 27 अगस्त को गोरखपुर जिले के दूरस्थ गांव साखी (माथाबारी) के ऐतिहासिक भ्रमण पर रहेंगे। यह पहला मौका है जब सशस्त्र बलों के शीर्ष प्रमुख गोरखपुर के किसी ग्रामीण इलाके का दौरा कर रहे हैं. अपने इस विशेष प्रवास के दौरान वायुसेना प्रमुख नई पीढ़ी (Gen-Z और Gen-Alpha), स्थानीय युवाओं, विद्यार्थियों, ग्रामीणों और 'अग्निवीरों' से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, आकांक्षाओं और चुनौतियों को करीब से समझेंगे.
रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान का दौरा
वायुसेना प्रमुख संस्थान के सदस्यों से मुलाकात कर क्षेत्र में चलाए जा रहे समाज कल्याण, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे.
सरस्वती गुरुकुल में विद्यार्थियों से संवाद
गुरुकुल के बच्चों और शिक्षकों के बीच पहुंचकर IAF प्रमुख विद्यार्थियों को शिक्षा, कड़े अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे.
अग्निवीरों व जेन-जी से सीधी बात
माथाबारी गांव में स्थानीय युवाओं, जेन-जी, जेन-अल्फा और अग्निवीरों से बात कर वे रक्षा क्षेत्र के अवसरों और युवाओं की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करेंगे.
सैनिक-नागरिक संबंधों को मजबूती
इस अनौपचारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों और ग्रामीण आम नागरिकों के बीच आपसी विश्वास, सम्मान और अपनत्व के रिश्ते को और मजबूत बनाना है.
ग्रामीणों के साथ भी बातचीत करेंगे IAF चीफ
सामने आई जानकारी के अनुसार, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह अपनी यात्रा के दौरान वे ग्रामीणों के साथ भी अनौपचारिक और आत्मीय बातचीत करेंगे. ग्रामीण अपने अनुभव और अपनी आवश्यकताएं उनके साथ साझा कर सकेंगे. इससे सशस्त्र बलों और आम नागरिकों के बीच विश्वास और अपनत्व का संबंध और मजबूत होगा.
नेपाल में आई तबाही को लेकर गोरखपुर प्रशासन अलर्ट
तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में भारी तबाही हुई है. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश को लेकर गोरखपुर प्रशासन अलर्ट हो गया. एनडीआरफ, एसडीआरएफ,पीएसी प्लाटून को अलर्ट कर दिया गया है. DM दीपक मीणा ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है. नेपाल में हुई तबाही को देखते हुए सभी को अलर्ट कर दिया गया है. कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि लगातार उनकी बात महाराजगंज, कुशीनगर, नेपाल से सटे हुए जो भी जिले हैं वहां पर बातचीत चल रही है.
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