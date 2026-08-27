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वायु सेना प्रमुख का गोरखपुर दौरा आज, माथाबारी गांव में विद्यार्थियों, ग्रामीणों और युवाओं से करेंगे संवाद

IAF Chief in gorakhpur: वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह 27 अगस्त को गोरखपुर के दूरस्थ ग्राम माथाबारी का भ्रमण करेंगे. इस दौरान वे ग्रामीणों, विद्यार्थियों और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और उनके जीवन, जरूरतों, आकांक्षाओं और चुनौतियों के बारे में जानेंगे।

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST
वायु सेना प्रमुख का गोरखपुर दौरा आज, माथाबारी गांव में विद्यार्थियों, ग्रामीणों और युवाओं से करेंगे संवाद
Image Credit: Gorakhpur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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