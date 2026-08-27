वायु सेना प्रमुख का गोरखपुर दौरा आज, माथाबारी गांव में विद्यार्थियों, ग्रामीणों और युवाओं से करेंगे संवाद

नेपाल में आई तबाही को लेकर गोरखपुर प्रशासन अलर्ट

तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में भारी तबाही हुई है. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश को लेकर गोरखपुर प्रशासन अलर्ट हो गया. एनडीआरफ, एसडीआरएफ,पीएसी प्लाटून को अलर्ट कर दिया गया है. DM दीपक मीणा ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है. नेपाल में हुई तबाही को देखते हुए सभी को अलर्ट कर दिया गया है. कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि लगातार उनकी बात महाराजगंज, कुशीनगर, नेपाल से सटे हुए जो भी जिले हैं वहां पर बातचीत चल रही है.