गोरखपुर में बड़े कारोबारी पर बड़ा एक्शन, IT की कई टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

Gorakhpur IT Raid News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में मंगलवार सुबह जैसे ही शहर जागा, वैसे ही शहर के कारोबारी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax Department) की कई टीमें एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर पहुंच गईं. जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी से आई आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ कार्रवाई शुरू की है. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. कारोबारियों में अफरा-तफरी मची हुई है.

बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा

गोरखपुर के साथ-साथ देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. मेडिकल रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरुम पर वाराणसी जिले के नंबर वाली गाड़ियों से आयकर टीम के करीब आधा दर्जन अधिकारी पहुंचे. वहीं, स्पोर्ट्स कॉलेज के पास स्थित कारोबारी के आवास पर भी टीम ने दस्तक दी. इतना ही नहीं महानगर के गोलघर स्थित एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर भी वाराणसी और कानपुर के नम्बर प्लेट वाली आयकर की गाड़ियां मौजूद हैं.

अहम दस्तावेजों की गहन जांच

जबकि, आयकर की टीम बिल्डिंग के अंदर गई है और एक ऑफिस के अंदर बैठकर ऑफिस के दस्तावेज खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि यहां कारोबारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्यालय है, जहां अहम दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है. सूत्रों की मानें तो बरगदवा क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भी आयकर विभाग की टीम के पहुंचने की चर्चा तेज है. कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही है और किसी को भी अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही.

आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई

फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से एक साथ कई जिलों में छापेमारी की जा रही है. उससे साफ है कि मामला कर चोरी और बड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हो सकता है. गोरखपुर में इस कार्रवाई के बाद कारोबारी जगत में खलबली मची हुई है. हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई में क्या-क्या खुलासे होते हैं?

