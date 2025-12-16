Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3042606
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में बड़े कारोबारी पर बड़ा एक्शन, IT की कई टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

IT Raid in Gorakhpur: गोरखपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है. जिले में मंगलवार सुबह जैसे ही शहर जागा, वैसे ही आयकर विभाग की कई टीमें एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर पहुंच गईं. जिससे पूरे गोरखपुर में हड़कंप मच गया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur IT Raid News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में मंगलवार सुबह जैसे ही शहर जागा, वैसे ही शहर के कारोबारी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax Department) की कई टीमें एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर पहुंच गईं. जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी से आई आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ कार्रवाई शुरू की है. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. कारोबारियों में अफरा-तफरी मची हुई है.

बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा
गोरखपुर के साथ-साथ देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. मेडिकल रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरुम पर वाराणसी जिले के नंबर वाली गाड़ियों से आयकर टीम के करीब आधा दर्जन अधिकारी पहुंचे. वहीं, स्पोर्ट्स कॉलेज के पास स्थित कारोबारी के आवास पर भी टीम ने दस्तक दी. इतना ही नहीं महानगर के गोलघर स्थित एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर भी वाराणसी और कानपुर के नम्बर प्लेट वाली आयकर की गाड़ियां मौजूद हैं. 

अहम दस्तावेजों की गहन जांच
जबकि, आयकर की टीम बिल्डिंग के अंदर गई है और एक ऑफिस के अंदर बैठकर ऑफिस के दस्तावेज खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि यहां कारोबारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्यालय है, जहां अहम दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है. सूत्रों की मानें तो बरगदवा क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भी आयकर विभाग की टीम के पहुंचने की चर्चा तेज है. कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही है और किसी को भी अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही.

Add Zee News as a Preferred Source

आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई
फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से एक साथ कई जिलों में छापेमारी की जा रही है. उससे साफ है कि मामला कर चोरी और बड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हो सकता है. गोरखपुर में इस कार्रवाई के बाद कारोबारी जगत में खलबली मची हुई है. हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई में क्या-क्या खुलासे होते हैं?

यह भी पढ़ें: Jaunpur News: रिश्तों का खौफनाक अंत, इकलौते बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां-बाप को मार डाला, ऐसे खुला राज!

यह भी पढ़ें: यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर! सहारनपुर-बलिया समेत इन जिलों में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, कई अपराधी अरेस्ट

यह भी पढ़ें: बुंदेलखंड में बढ़ता ठंड का कहर, कोहरे की चादर, ठंडी हवाओं से कांपेंगे झांसी-बांदा समेत कई जिले!

TAGS

Gorakhpur IT RaidIncome Tax Raid in GorakhpurGorakhpur Newsgorakhpur police

Trending news

cabinet expansion news
यूपी और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, इन चेहरों को मिल सकती है जगह!
UP Encounter
यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर ! सहारनपुर-बलिया समेत इन जिलों में एक साथ हुई मुठभेड़
Basti accident
बस्ती में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत, अजमेर शरीफ जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत
unnao accident
उन्नाव में भीषण हादसा, अनियंत्रित कार हुई सड़क हादसे का शिकार, चार लोगों की मौत
Ayodhya news
आज पंचतत्व में विलीन होंगे डॉ. वेदांती, अयोध्या पहुंचा पार्थिव शरीर, CM होंगे शामिल
Jaunpur murder Case
जौनपुर में रिश्तों का खौफनाक अंत, बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां-बाप को मार डाला
Mathura News
मथुरा में भीषण हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें-3 कारें, 4 यात्रियों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, घने बादल-तेज हवा-शून्य से नीचे पारा
UP News
UP बनेगा ईवी हब..टाटा समूह ने बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, योगी सरकार का बड़ा कदम
Uttarakhand Weather
क्या होता है ला नीना? पहाड़ों पर ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी