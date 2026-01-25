Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गणतंत्र दिवस से पहले भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट! महराजगंज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Maharajganj News: 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए महराजगंज जनपद में भारत-नेपाल सीमा पर किसी भी आतंकी या देश विरोधी तत्व की घुसपैठ को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:27 PM IST
गणतंत्र दिवस से पहले भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट! महराजगंज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक ओर पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, वहीं 26 जनवरी के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर भी चौकसी और सख्ती बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में भारत-नेपाल सीमा पर किसी भी आतंकी या देश विरोधी तत्व की घुसपैठ को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

जानें क्या है पूरी खबर ? 
भारत-नेपाल सीमा पर हर आने-जाने वाले व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है. नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. सीमा के प्रमुख मार्गों के साथ-साथ पगडंडियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति चोरी-छिपे सीमा पार न कर सके.

महिला जवानों की तैनाती
भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी की महिला जवानों को विशेष रूप से तैनात किया गया है. ये महिला जवान सीमावर्ती पगडंडियों और ग्रामीण रास्तों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं. नेपाल से आने वाली महिलाओं और अन्य यात्रियों की तलाशी महिला जवानों द्वारा की जा रही है, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावी और संवेदनशील बनी रहे.

सोनौली बॉर्डर पर डॉग स्क्वायड और CCTV से निगरानी
भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सोनौली सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है. यहां डॉग स्क्वायड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं और लोगों की जांच की जा रही है. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए नेपाल से आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

देश विरोधी पर सख्त नजर
सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि गणतंत्र दिवस के दौरान किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. एसएसबी और पुलिस लगातार गश्त कर रही है और खुफिया सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इन कड़े सुरक्षा इंतजामों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश विरोधी या असामाजिक तत्व भारत में प्रवेश न कर सके और गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके.

यह भी पढ़ें : मथुरा पहुंचे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले,हम उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम लिख रहे
 

TAGS

Maharajganj News

Maharajganj News
