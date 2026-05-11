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भारत-नेपाल संबंधों में नया अध्याय, 450 करोड़ की लागत से आकार ले रहा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

Maharajganj News:   महराजगंज  में स्थित सोनौली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है. हाल ही में जनपद के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केवटलिया गांव स्थित निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 11, 2026, 11:53 AM IST
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भारत-नेपाल संबंधों में नया अध्याय, 450 करोड़ की लागत से आकार ले रहा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सामरिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में स्थित सोनौली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है. हाल ही में जनपद के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केवटलिया गांव स्थित निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया.  उन्होंने निर्माण कार्य की बारीकियों को समझा और कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए. 

परियोजना का विवरण और लागत
सोनौली क्षेत्र के केवटलिया गांव में बन रहा यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट करीब 113 एकड़ की विशाल भूमि पर फैला हुआ है. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 450 करोड़ रुपये है। वर्तमान में परियोजना का लगभग 70% कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है.  यह चेक पोस्ट न केवल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि यह दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा. 

तीन चरणों में विकास प्रक्रिया
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल के अनुसार, इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण तीन विशिष्ट चरणों में विभाजित किया गया है. इस चरण में मुख्य बिल्डिंग, कार्गो एरिया और वेयरहाउस (गोदाम) का निर्माण शामिल है.  यह चरण मुख्य रूप से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत सड़कों और अन्य संपर्क मार्गों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. इस अंतिम चरण में सुरक्षा एजेंसियों, विशेषकर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के लिए आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा. 

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अत्याधुनिक सुविधाएं और व्यापारिक लाभ
आईसीपी के पूर्ण होने के बाद भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्तों में अभूतपूर्व बदलाव आएगा. यहां यात्रियों और व्यापारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी. कस्टम और इमीग्रेशन विदेशी यात्रियों और माल की निकासी के लिए त्वरित प्रक्रिया. अत्याधुनिक वेयरहाउस और विशाल पार्किंग क्षेत्र, जिससे मालवाहक ट्रकों का प्रबंधन आसान होगा.सभी सुरक्षा एजेंसियां एक ही परिसर से अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपनी निगरानी गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगी.

डेडलाइन और भविष्य की राह
प्रशासन ने इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सितंबर 2026 की समयसीमा निर्धारित की है. जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे अपने मैनपावर और संसाधनों में वृद्धि करें ताकि निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण हो सके.

यह भी पढ़ें : हापुड़ के एनएच-9 पर बिरयानी का खौफ! मामूली कहासुनी और फिर... ढाबा संचालक की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो!
 

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