घर-घर जाकर पौधों का वितरण

बीते 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, एसएसबी जवानों ने सक्रियता बढ़ा दी है. जवान केवल कैंपों तक सीमित न रहकर सीमावर्ती गांवों में घर-घर जा रहे हैं. 66वीं बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत रूप से पौधे वितरित किए और उन्हें 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने के लिए प्रेरित किया. यह अभियान न केवल वृक्षारोपण तक सीमित है, बल्कि जवानों द्वारा पौधों के संरक्षण और उनकी देखभाल के प्रति भी ग्रामीणों को शिक्षित किया जा रहा है.