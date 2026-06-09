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'एक पेड़ मां के नाम', अभियान से जुड़ रहे भारत-नेपाल सीमावर्ती ग्रामीण, एसएसबी जवानों ने घर-घर बांटे पौधे

Maharajganj News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' को सफल बनाने के लिए भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान पूरी तरह से समर्पित नजर आ रहे हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST
'एक पेड़ मां के नाम', अभियान से जुड़ रहे भारत-नेपाल सीमावर्ती ग्रामीण, एसएसबी जवानों ने घर-घर बांटे पौधे

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