गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बवाल, इंटर्न डॉक्टरों पर नर्स से मारपीट का आरोप, 4 घंटे तक हंगामा

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:34 AM IST
BRD Medical College
BRD Medical College

गोरखपुर/नागेंद्र मणि त्रिपाठी:  गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडी मेडिकल कॉलेज) के ट्रॉमा सेंटर में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ड्यूटी के दौरान एक पुरुष स्टाफ नर्स और इंटर्न डॉक्टरों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. इंजेक्शन ले जाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद सैकड़ों नर्सों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर चार घंटे तक प्रदर्शन किया.

इंजेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक, महिला सर्जरी वार्ड नंबर-4 में तैनात एक इंटर्न डॉक्टर इमरजेंसी सर्जरी के लिए लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बिना औपचारिक अनुमति ले जाने लगे. ड्यूटी पर मौजूद पुरुष स्टाफ नर्स जय प्रकाश शर्मा ने आपत्ति जताते हुए नियमानुसार जरूरत के अनुसार दवा सिरिंज में भरकर ले जाने की बात कही. आरोप है कि इस पर इंटर्न डॉक्टर नाराज हो गए और उन्होंने नर्स को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हाथापाई में बदल गई.

20-25 इंटर्न बुलाकर की पिटाई का आरोप
नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि संबंधित इंटर्न डॉक्टर ने अपने 20 से 25 साथियों को मौके पर बुला लिया, जिन्होंने मिलकर पुरुष नर्स के साथ मारपीट की. बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य नर्स को भी पीटे जाने की बात सामने आई है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सैकड़ों नर्सों का घेराव, सेवाएं प्रभावित
घटना से आक्रोशित महिला और पुरुष नर्सिंग स्टाफ सैकड़ों की संख्या में प्राचार्य कार्यालय पहुंच गए. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर करीब चार घंटे तक घेराव, नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया. कुछ नर्सों ने विरोध स्वरूप कार्य बहिष्कार भी किया, जिससे सर्जरी वार्ड में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इंजेक्शन, ड्रेसिंग और अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित हुईं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं हुईं. आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ ने कॉलेज परिसर में स्थापित बाबा राघव दास की प्रतिमा के नीचे बैठकर भी विरोध प्रदर्शन किया.

जांच समिति गठित, तीन दिन में रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. समिति में डॉ. पवन प्रधान, डॉ. योगेश पाल और शोभा सिंह को शामिल किया गया है. तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच में जुटी
दोनों पक्षों की ओर से गुलहरिया थाने में तहरीर दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मौके पर एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ गोरखनाथ भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

बड़ा सवाल
प्रदेश के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान में सामने आई यह अनुशासनहीनता कई सवाल खड़े कर रही है. क्या जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, या मामला प्रशासनिक स्तर पर सिमट जाएगा? फिलहाल सबकी नजरें जांच समिति की रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं.

Gorakhpur News

