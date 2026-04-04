Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3165950
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

कुशीनगर से ISIS का आतंकी गिरफ्तार, बम बनाने का सामान और जिहादी लिटरेचर बरामद

kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ISIS का एक आतंकी पकड़ा गया है. यूपी एसटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई की है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 04, 2026, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP ATS
UP ATS

kushinagar News: यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है. यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में इसका नाम रिजवान अहमद पता चला है. एटीएस ने बताया कि रिजवान 2015 से ISIS से जुड़ा था. भारत में ISIS के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था. एटीएस ने उसके कब्जे से बम बनाने का समान भी बरामद किया है. बताया गया कि रिजवान 2015 में आर्थर रोड मुंबई में भी आतंकी गतिविधियों में शामिल था. एटीएस को कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं. 

छपरौला में बड़ी कार्रवाई 
बता दें कि यूपी एसटीएस ने इससे पहले ग्रेटर नोएडा के छपरौला से लोकेश उर्फ पपला पंडित और उसके दोस्त विकास को गिरफ्तार किया था. इन दोनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. एटीएस ने कुल चार आतंकवादियों को पकड़ा है. इनमें शाकिब उर्फ डेविल और अरबाब शामिल है. बताया गया कि लोकेश उर्फ पपला बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला का रहने वाला है और अपने माता-पिता तथा बड़े भाई के साथ रहता था. परिवार के सदस्यों के अनुसार, लोकेश अनपढ़ है. उसके माता-पिता शारीरिक रूप से विकलांग हैं और घर का खर्च बड़ा भाई लक्की पंडित चलाता है. 

8 मार्च को बिना बताए गायब हो गया था 
परिवार ने बताया कि 8 मार्च को लोकेश बिना बताए एक सप्ताह के लिए घर से बाहर चला गया था. परिजनों के मुताबिक, उसका कोई दोस्त घर पर नहीं आता था. हालांकि, लोकेश और विकास ज्यादातर समय साथ बिताते थे. वे मजदूरी और वेटर का काम करते थे और नशे के आदी थे. एटीएस की जांच में सामने आया है कि लोकेश और विकास दोनों पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे. जांच एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य देश में अशांति फैलाना था, खासकर विधानसभा चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी तरह टूट गया लोकेश का परिवार 
इस घटना के बाद लोकेश के पिता पूरी तरह टूट चुके हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसे कामों में शामिल हो सकता है. पिता का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही खराब रही हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख दी. उन्हें यह भी याद है कि कुछ दिन पहले पुलिस घर आई थी और पूछताछ करके चली गई थी, लेकिन उस समय उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. वहीं, विकास की मां इस घटना के बाद गहरे सदमे में हैं. 

यह भी पढ़ें : लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तान से जुड़े 4 आतंकी ATS के हत्थे चढ़े

TAGS

UP ATS

Trending news

Yogi Adityanath
मुख्यमंत्री ने परोसा मिड-डे मील, सीएम योगी से उपहार और चॉकलेट पाकर खिलखिला उठे बच्चे
UP ATS
कुशीनगर से ISIS का आतंकी गिरफ्तार, बम बनाने का सामान और जिहादी लिटरेचर बरामद
Odop scheme
योगी सरकार की इस योजना ने बदली किस्मत! इटावा के जैनुल बने मिसाल, आज कमा रहे लाखों
cm yogi news
घर से 15 मिनट की दूरी पर मिलेंगी सभी सुविधाएं! योगी सरकार का रोडमैप तैयार
Lucknow latest news
इजराइल से घर लौटे अखिलेश: अंबेडकरनगर के लाल पर योगी सरकार हुई मेहरबान
Lalitpur Pharma Park
UP में फार्मा उद्योग को मिलेगी नई उड़ान, ललितपुर से दुनियाभर में सप्लाई होंगी दवाएं
Yogi Adityanath
सीएम योगी ने ‘काशी कोतवाल’ और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, बच्चों से किया संवाद
School Chalo campaign
वाराणसी से 'स्कूल चलो अभियान' का आगाज, CM योगी की बच्चों को स्कूल भेजने की अपील
Hapur Latest News
लाठी-डंडों से पीटा, जातिसूचक शब्द कहे, तानी पिस्तौल... ईमानदारी की मिली खौफनाक सजा!
Kanpur storm
कानपुर में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, दिन में छाया अंधेरा, भारी नुकसान