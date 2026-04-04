कुशीनगर से ISIS का आतंकी गिरफ्तार, बम बनाने का सामान और जिहादी लिटरेचर बरामद

kushinagar News: यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है. यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में इसका नाम रिजवान अहमद पता चला है. एटीएस ने बताया कि रिजवान 2015 से ISIS से जुड़ा था. भारत में ISIS के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था. एटीएस ने उसके कब्जे से बम बनाने का समान भी बरामद किया है. बताया गया कि रिजवान 2015 में आर्थर रोड मुंबई में भी आतंकी गतिविधियों में शामिल था. एटीएस को कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं.

छपरौला में बड़ी कार्रवाई

बता दें कि यूपी एसटीएस ने इससे पहले ग्रेटर नोएडा के छपरौला से लोकेश उर्फ पपला पंडित और उसके दोस्त विकास को गिरफ्तार किया था. इन दोनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. एटीएस ने कुल चार आतंकवादियों को पकड़ा है. इनमें शाकिब उर्फ डेविल और अरबाब शामिल है. बताया गया कि लोकेश उर्फ पपला बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला का रहने वाला है और अपने माता-पिता तथा बड़े भाई के साथ रहता था. परिवार के सदस्यों के अनुसार, लोकेश अनपढ़ है. उसके माता-पिता शारीरिक रूप से विकलांग हैं और घर का खर्च बड़ा भाई लक्की पंडित चलाता है.

8 मार्च को बिना बताए गायब हो गया था

परिवार ने बताया कि 8 मार्च को लोकेश बिना बताए एक सप्ताह के लिए घर से बाहर चला गया था. परिजनों के मुताबिक, उसका कोई दोस्त घर पर नहीं आता था. हालांकि, लोकेश और विकास ज्यादातर समय साथ बिताते थे. वे मजदूरी और वेटर का काम करते थे और नशे के आदी थे. एटीएस की जांच में सामने आया है कि लोकेश और विकास दोनों पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे. जांच एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य देश में अशांति फैलाना था, खासकर विधानसभा चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी.

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पूरी तरह टूट गया लोकेश का परिवार

इस घटना के बाद लोकेश के पिता पूरी तरह टूट चुके हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसे कामों में शामिल हो सकता है. पिता का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही खराब रही हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख दी. उन्हें यह भी याद है कि कुछ दिन पहले पुलिस घर आई थी और पूछताछ करके चली गई थी, लेकिन उस समय उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. वहीं, विकास की मां इस घटना के बाद गहरे सदमे में हैं.

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