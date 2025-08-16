यूपी के इस जिले में 31 साल बाद मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी, थानों में लौटेगी पुरानी परंपरा
यूपी के इस जिले में 31 साल बाद मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी, थानों में लौटेगी पुरानी परंपरा

Janmashtami 2025: यूपी में कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी की धूम है. इस बीच 1994 के बाद पहली बार कुशीनगर के सभी थानों में जन्‍माष्‍टमी मनाई जा रही है. यहां 31 साल बाद पहली बार श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी मनाई जा रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:13 PM IST
प्रमोद कुमार/कुशीनगर: उत्‍तर प्रदेश के कुशीनगर में 31 साल बाद पुलिस विभाग में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. पुलिस लाइन से लेकर सभी थानों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के आदेश के बाद जन्‍माष्‍टमी मनाई जा रही है. 1994 में जन्‍माष्‍टमी की रात कुशीनगर पुलिस में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया. इसके बाद जन्‍माष्‍टमी नहीं मनाई गई. अब एक बार फ‍िर से सभी थानों में जन्‍माष्‍टमी मनाई जा रही है. 

...तो इसलिए नहीं मनाई जाती थी कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी
दरअसल, 13 मई 1994 को पडरौना को जिला का दर्जा मिला था. उसी साल अगस्त में जिले के हर थाने में पहली बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही उत्साह से मनाई जा रही थी. इसी बीच 29 अगस्त की रात पुलिस को खबर मिली कि जंगल पार्टी के कुख्यात डकैत बेचू मास्टर और रामप्यारे कुशवाहा डकैती की योजना बना रहे हैं. पुलिस कप्तान के निर्देश पर दो टीम बनाई गईं और बांसी नदी किनारे दबिश की कार्रवाई शुरू हुई. रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिसकर्मी नाव पर सवार होकर नदी पार कर ही रहे थे कि अचानक जंगल पार्टी के डकैतों ने उन पर बम और गोलियों से हमला कर दिया.

तत्‍कालीन एसओ समेत कई पुलिसकर्मी हो गए थे शहीद 
नाव अनियंत्रित हो गई और पुलिसकर्मी नदी में गिर पड़े. ताबड़तोड़ फायरिंग में कई जवान मौके पर ही शहीद हो गए. मुठभेड़ में तत्‍कालीन एसओ तरयासुजान अनिल पांडेय, एसओ कुबेरस्थान राजेंद्र यादव, सिपाही नागेंद्र पांडेय, खेदन सिंह, विश्वनाथ यादव और परशुराम गुप्त शहीद हो गए थे. नाविक भुखल भी मारा गया था. कई पुलिसकर्मी घायल हुए तो कुछ ने किसी तरह जान बचाई. घटना के बाद पूरा जिला शोक में डूब गया था. 

1994 से अब तक नहीं मनाई गई जन्‍माष्‍टमी
इसी घटना के बाद पुलिस विभाग ने 30 अगस्त 1994 से अब तक जन्माष्टमी का त्‍योहार थानों में मनाना बंद कर दिया था. पुलिसकर्मियों के लिए यह पर्व एक तरह से मनहूस बन गया था, लेकिन अब 31 साल बाद कुशीनगर पुलिस ने उस परंपरा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है. एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि पुलिस लाइन से लेकर सभी थानों में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा. 

