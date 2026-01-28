जनता दर्शन में सीएम योगी ने 150 लोगों की समस्याएं सुनीं! कहां- भू-माफिया बख्शे नहीं जाएंगे

गोरखपुर न्यूज/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि प्रदेश में अब दबंगई, जमीन कब्जा और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है.गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 150 फरियादियों की समस्याएं खुद सुनीं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा यदि किसी की जमीन पर भूमाफिया या दबंगों ने कब्जा किया है तो उसे तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए. दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए.

जानें क्या हैं पूरी बात ?

जानकारी के मुताबिक, जनता दर्शन में आये मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार का संकल्प है हर व्यक्ति को न्याय और हर परिवार को खुशहाली.बुधवार सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कुर्सियों पर बैठे फरियादियों तक मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे और एक-एक कर सभी की बात सुनी.

करीब 150 लोगों से मुलाकात

खबर के मुताबिक, सीएम योगी का कहना हैं कि उनके रहते किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.जनता दर्शन में जमीन कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जमीन को तुरंत कब्जामुक्त कराया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

दोबारा कब्जा न हो यह भी सुनिश्चित किया

भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.महिलाओं द्वारा घरेलू विवाद और पारिवारिक मामलों की शिकायतें सामने आने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दोनों पक्षों से संवाद कर समाधान कराया जाए.जरूरत पड़ने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए हर मामले में निष्पक्षता और संवेदनशीलता अनिवार्य है.

गोसेवा भी रही दिनचर्या का हिस्सा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज की समाधि पर मत्था टेका. इसके बाद मुख्यमंत्री मंदिर की गोशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोवंश को पुकारकर दुलारा और अपने हाथों से गुड़-रोटी खिलाई. गोसेवा उनकी परंपरागत दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रही.

बच्चों को दिया स्नेहाशीष

मंदिर परिसर भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को पास बुलाकर उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की.उन्होंने बच्चों को चॉकलेट दी और स्नेहपूर्वक कहा “खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दो छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनका अन्नप्राशन संस्कार भी कराया.

यह भी पढ़ें: अलंकार अग्निहोत्री की जगह राम जनम यादव बने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, UGC और शंकराचार्य मामले पर दिया था इस्तीफा