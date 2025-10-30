Advertisement
पहली बार जयंत चौधरी ने की योगी सरकार की तारीफ! गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कही ये बात

Gorakhpur News: जयंत चौधरी गुरुवार को सीएम सिटी गोरखपुर पहुंचे थे. यहां एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान जयंत चौधरी ने जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की.

 

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास व उद्यमिता एवं शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने योगी सरकार की तारीफ की है. जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत दी है. गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है.   

गोरखपुर पहुंचे जयंत चौधरी ने की योगी सरकार की तारीफ 
जयंत चौधरी गुरुवार को सीएम सिटी गोरखपुर पहुंचे थे. यहां एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान जयंत चौधरी ने जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की. गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाए जाने के सवाल पर जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी. 

किसान इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे 
जयंत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसान इस बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे थे और 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को काफी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि “योगी जी का धन्यवाद, उन्होंने किसानों की बात सुनी है. गन्ना मूल्य बढ़ाना किसानों के हित में बड़ा कदम है”. 

राहुल गांधी के बयान पर हमला 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के बिहार वाले बयान पर जयंत चौधरी ने कहा कि “राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, यह समझना जरूरी है”. वहीं, अखिलेश यादव के अयोध्या में दीपक जलाने का विरोध करने वाले बयान पर जयंत चौधरी ने बात को टालते हुए कहा कि “हर किसी की अपनी सोच होती है, हमें एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए”. बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर जयंत चौधरी ने साफ कहा कि एनडीए गठबंधन ही राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा. 

