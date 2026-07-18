एडमिशन फीस के इंतजार में बुझ गई होनहार छात्रा की जिंदगी, गोरखपुर में छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया

शाम को जब रीता देवी वापस घर लौटीं तो घर के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. खुशबू का शव कमरे में छत के बरजे की कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था. पास में एक प्लास्टिक की कुर्सी भी रखी थी. मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही झंगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जानकारी में आर्थिक तंगी और एडमिशन फीस की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.