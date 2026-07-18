एडमिशन फीस के इंतजार में बुझ गई होनहार छात्रा की जिंदगी, गोरखपुर में छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

राज्य चुनें
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में झंगहा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां आर्थिक तंगी की मार ने एक परिवार की होनहार बेटी की जिंदगी छीन ली. इंटर की 19 वर्षीय छात्रा खुशबू का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने से पूरे गांव में मातम पसर गया.
यह है पूरा मामला
परिजनों का कहना है कि इंटर पास हुई छात्रा खुशबू ने कॉलेज में बीए में एडमिशन के लिए अपनी मां से एडमिशन फीस मांगी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण तत्काल पैसे नहीं मिल सके. मां ने खुशबू से कहा कि आज पैसे नहीं है कल पैसे की व्यवस्था करके तुमको जरूर देंगे तब तुम जाकर एडमिशन करवा लेना यह कहकर मां कहीं चली गई थी. कुछ देर बाद जब उसकी मां घर लौटी तो बेटी का शव दुपट्टे के सहारे कुंडी से लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. खुशबू चार बहनों व एक भाई के बीच में तीसरे नंबर पर थी.
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया
शाम को जब रीता देवी वापस घर लौटीं तो घर के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. खुशबू का शव कमरे में छत के बरजे की कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था. पास में एक प्लास्टिक की कुर्सी भी रखी थी. मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही झंगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जानकारी में आर्थिक तंगी और एडमिशन फीस की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.