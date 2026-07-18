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एडमिशन फीस के इंतजार में बुझ गई होनहार छात्रा की जिंदगी, गोरखपुर में छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Gorakhpur News: गोरखपुर में 19 वर्षीय छात्रा बीए में एडमिशन के लिए घरवालों से फीस मांग रही थी. पैसे न मिलने पर छात्रा ने आत्महत्या कर ली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 18, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:34 PM IST
एडमिशन फीस के इंतजार में बुझ गई होनहार छात्रा की जिंदगी, गोरखपुर में छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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