Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2964119
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: चारपाई पर सोते जूस विक्रेता को उतारा मौत के घाट, नजारा देख बदहवास हुई पत्नी

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक शख्स को सोते वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. जब पत्नी की नींद खुली तो नजारा देख सन्न रह गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur Crime News (नागेन्द्र मणि त्रिपाठी): गोरखपुर के बांसगांव इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहाँ घर के बाहर पत्नी के साथ चारपाई पर सोए एक युवक को किसी ने रात के अंधेरे में गोली मार दी. गोली की आवाज से नींद खुली तो पत्नी के सामने पति की लाश खून से लथपथ पड़ा हुआ था. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

बांसगांव थाना क्षेत्र की घटना
गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी गांव की ये वारदात है. जहाँ 30 वर्षीय सोनू अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था. रात करीब 2 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से गोली चला दी. गोली सीधे सोनू की पीठ में जा लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर पत्नी की नींद टूटी तो उसके सामने एक खौफनाक मंज़र था. पति की सांसें थम चुकी थीं और गोली चलाने वाला रात के अंधेरे में गायब हो गया था.

क्या बोली मृतक की पत्नी?
पत्नी का कहना है कि न तो सोनू का किसी से दुश्मनी थी ना कोई झगड़ा हुआ था और न ही उसने किसी को आते-जाते देखा. वारदात की जानकारी मिलते ही SSP, SP साउथ और CO बांसगांव मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और आसपास के CCTV फुटेज खंगालने में जुट गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि हत्या के पीछे की वजह अब तक रहस्य बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में चर्चा बनी मर्डर मिस्ट्री
वहीं इस घटना को लेकर गांव में चर्चा है कि सोनू मेहनती और सीधा-सादा इंसान था लेकिन आखिर कौन था वो जिसने रात के सन्नाटे में उसकी जिंदगी छीन ली? क्या वजह थी इस बेरहम गोलीकांड की? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच पर टिकी निगाहें हैं.

मेरी मौत का जिम्मेदार...मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख कांप उठे लोग!

 

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Moradabad news
मेरी मौत का जिम्मेदार...मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने उठाया खौफनाक कदम
Bahraich news
बहराइच में आदमखोर भेड़िए का अंत, वन विभाग ने किया मार गिराया
Saharanpur news
अरे!वो मर जाएगी.सहारनपुर में महिला दरोगा बनी फरिश्ता,चलती ट्रेन के आगे कूदने से रोका
Ayodhya news
Ayodhya News: गांव में रोड नहीं, बेटों की नहीं हो रही शादी! इंतजार में हो रहे अधेड़
Mathura News
प्रेमानंद महाराज ने बढ़ाया पदयात्रा की दूरी,हजारों भक्तों का उमड़ा सैलाब
Mathura News
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कुलदीप यादव पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी के किए दर्शन
Mathura News
बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धालु ने तोड़ा अंतिम सांस, मुंह के बल धड़ाम से गिरा
UP panchayat election
बीजेपी की ये चाल विपक्ष को करेगी चारों खाने चित्त! मिशन 2027 के लिए बनाई खास रणनीति
IT Raid in Sambhal
UP के इस जिले में IT की सबसे बड़ी रेड, मीट कारोबारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
premanand ji maharaj
ऐसे दीजिए कृपा की छांव...महाराज के स्वास्थ्य को लेकर SP ऑफिस के बाहर लगी ये होर्डिंग