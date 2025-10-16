Gorakhpur News: चारपाई पर सोते जूस विक्रेता को उतारा मौत के घाट, नजारा देख बदहवास हुई पत्नी

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक शख्स को सोते वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. जब पत्नी की नींद खुली तो नजारा देख सन्न रह गई.
Trending Photos
Gorakhpur Crime News (नागेन्द्र मणि त्रिपाठी): गोरखपुर के बांसगांव इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहाँ घर के बाहर पत्नी के साथ चारपाई पर सोए एक युवक को किसी ने रात के अंधेरे में गोली मार दी. गोली की आवाज से नींद खुली तो पत्नी के सामने पति की लाश खून से लथपथ पड़ा हुआ था. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
बांसगांव थाना क्षेत्र की घटना
गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी गांव की ये वारदात है. जहाँ 30 वर्षीय सोनू अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था. रात करीब 2 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से गोली चला दी. गोली सीधे सोनू की पीठ में जा लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर पत्नी की नींद टूटी तो उसके सामने एक खौफनाक मंज़र था. पति की सांसें थम चुकी थीं और गोली चलाने वाला रात के अंधेरे में गायब हो गया था.
क्या बोली मृतक की पत्नी?
पत्नी का कहना है कि न तो सोनू का किसी से दुश्मनी थी ना कोई झगड़ा हुआ था और न ही उसने किसी को आते-जाते देखा. वारदात की जानकारी मिलते ही SSP, SP साउथ और CO बांसगांव मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और आसपास के CCTV फुटेज खंगालने में जुट गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि हत्या के पीछे की वजह अब तक रहस्य बनी हुई है.
गांव में चर्चा बनी मर्डर मिस्ट्री
वहीं इस घटना को लेकर गांव में चर्चा है कि सोनू मेहनती और सीधा-सादा इंसान था लेकिन आखिर कौन था वो जिसने रात के सन्नाटे में उसकी जिंदगी छीन ली? क्या वजह थी इस बेरहम गोलीकांड की? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच पर टिकी निगाहें हैं.
मेरी मौत का जिम्मेदार...मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख कांप उठे लोग!