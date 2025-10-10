Advertisement
Karwa Chauth 2025: आज इस समय दर्शन देंगे चंद्रदेव, जानिए गोरखपुर समेत इन शहरों में चांद निकलने का समय और महत्व

Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today: पूरी दुनिया में आज धूमधाम से करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन सभी सुहागिन महिलाओं का बेसब्री से चांद का इंतजार होता है. वैसे तो पंचाग के हिसाब से शाम 8 बजकर 13 मिनट पर चांद निकलने वाला है. ऐसे में जानिए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में आज चांद कितने बजे दिखेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:24 PM IST
Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today: भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में आज धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है. इस दिन सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं. इस दिन उन्हें बेसब्री से चांद का इंतजार होता है. पंचाग के हिसाब से आज (10 अक्टूबर) शाम 8 बजकर 13 मिनट पर चांद निकलेगा. प्रदेश के सभी शहरों में अलग-अलग समय पर चांद निकलता है. ऐसे में जानिए आपके शहर में चांद कितने बजे निकलेगा?

कब निकलेगा इन शहरों में चांद?
अगर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी में चांद निकलने के समय की बात करें तो सीएम सिटी गोरखपुर में रात करीब 8:02 बजे चांद निकलेगा. जबकि, वाराणसी में 8:16 बजे चांद निकलने वाला है. वहीं, देवरिया में रात 8 बजकर 2 मिनट पर चांद निकलेगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रात लगभग 8 बजकर 13 मिनट पर चांद निकलेगा. यह समय करवा चौथ के चंद्रोदय का है, जिसे व्रतधारी महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए देखती हैं.

सुहाग का मुख देख खोलती हैं व्रत
आपको बता दें, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है. करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. वह रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं. इस दिन चांद की अहम भूमिका होती है. रात में चंद्रोदय के बाद सुहागिन महिलाएं छलनी से चांद के दर्शन करती हैं और फिर अपने सुहाग का मुख देखकर व्रत खोलती हैं. 

यह भी पढ़ें: करवा चौथ का चांद मेरठ में कब दिखेगा, व्रती महिलाएं नोट कर लें समय, बस एक घंटा कुछ मिनट रहेगा पूजा का समय

