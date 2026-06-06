Add Zee Business As A Preferred Source
App

देवरिया में खान सर पर उठे सवाल, पटना कोचिंग हिंसा मामले के बाद बढ़ीं कानूनी मुश्किलें

Deoria News: पटना के खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं. कोचिंग संस्थान में हिंसा और कथित फायरिंग मामले के बाद देवरिया स्थित पैतृक गांव में भी स्थानीय लोगों ने कई आरोप लगाए. हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Zee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:26 PM IST
देवरिया में खान सर पर उठे सवाल, पटना कोचिंग हिंसा मामले के बाद बढ़ीं कानूनी मुश्किलें
Image Credit: फाइल फोटो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देवरिया में खान सर पर उठे सवाल, पटना कोचिंग हिंसा मामले के बाद बढ़ीं मुश्किलें
khan sir5 min ago
2
UP Road Accidents40 min ago
3
Lucknow news1 hr ago
4
bijnor news1 hr ago
5
Varanasi News2 hrs ago