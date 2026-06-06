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देवरिया/त्रिपुरेश पति त्रिपाठी: पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग मामले में पुलिस ने दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं इस मामले में खान सर को भी नामजद आरोपी बनाए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
इसी बीच देवरिया जिले के भाटपाररानी स्थित उनके पैतृक गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. गांव और मोहल्ले के कुछ लोगों ने खान सर को लेकर कई आरोप लगाए हैं और उनके व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की है.
स्थानीय सभासद आदित्य सिंह ने दावा किया कि खान सर का क्षेत्र में काफी प्रभाव है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास किया गया था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रास्ते और जमीन से जुड़े विवादों को लेकर मोहल्ले के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
वहीं रिश्ते में खान सर के चाचा बताए जा रहे मरान ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि खान सर का स्वभाव विवादित रहा है और उन पर घमंड तथा लोगों को परेशान करने जैसे आरोप लगाए.
मोहल्ले के निवासी अशोक सिंह ने भी आरोप लगाया कि संपत्ति और रास्ते से जुड़े विवादों में उनके परिवार को नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने कहा कि खान सर और उनके परिवार के साथ उनका पुराना विवाद रहा है. हालांकि, इन सभी आरोपों पर खान सर या उनके संस्थान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस की कार्रवाई के बाद आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है.
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