मोहल्ले के निवासी अशोक सिंह ने भी आरोप लगाया कि संपत्ति और रास्ते से जुड़े विवादों में उनके परिवार को नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने कहा कि खान सर और उनके परिवार के साथ उनका पुराना विवाद रहा है. हालांकि, इन सभी आरोपों पर खान सर या उनके संस्थान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस की कार्रवाई के बाद आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है.