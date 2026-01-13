खिचड़ी मेला…आस्था, परंपरा और विशाल जनसमूह का संगम, CCTV-ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र

नागेंद्र त्रिपाठी/गोरखपुर: मकरसंक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र की सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने मातहतों को कड़े निर्देश दिए हैं. खिचड़ी मेला की सुरक्षा में फोर्स सोमवार की शाम से ही मुस्तैद हो गई.

सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की पूरी तैयारी

गोरखपुर में ऐतिहासिक खिचड़ी मेला शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आयोजन की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया. सोमवार को पुलिस लाइन में अधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग हुई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक और आपात प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए. गोरखपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह फुल अलर्ट मोड में डाल दिया है.

सोमवार दोपहर पुलिस लाइन में डीआईजी डॉ. एस. चनप्पा और एसएसपी राजकरन नय्यर ने मेला ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की. स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गोरखनाथ मंदिर और मेला क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. कोई भी संदिग्ध गतिविधि, अफवाह या अव्यवस्था तुरंत नियंत्रित की जाए. सभी अधिकारी समन्वय और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी निभाएं.

एटीएस और खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर

सिविल पुलिस के साथ पीएसी की बड़ी टुकड़ी तैनात है. इसके अलावा एटीएस और खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं. मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जा रही है. खिचड़ी मेला की सुरक्षा में 20 सीओ,78 इंस्पेक्टर, 437 सब-इंस्पेक्टर, 1380 आरक्षी, 200 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अलग से 6 सीओ, 26 इंस्पेक्टर,110 एसआई, 420 आरक्षी की ड्यूटी लगाई गई है.

डायवर्जन प्लान लागू

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने. पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं. महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है. जूता-चप्पल प्रबंधन, दर्शन के बाद निकास व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.

गोरखपुर पुलिस की कोशिश है कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से खिचड़ी मेले में शामिल हों और यह पर्व बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो. प्रशासन का दावा है कि इस बार का खिचड़ी मेला सुरक्षा, सुविधा और संवेदनशीलता तीनों के संतुलन का उदाहरण बनेगा. गोरखपुर खिचड़ी मेला पूरी तरह सुरक्षा कवच में है, जहां हर कदम पर निगरानी और हर मोर्चे पर पुलिस मुस्तैद है.