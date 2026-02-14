कुशीनगर में कर्बला पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी! जांच में अतिक्रमण की पुष्टि, बड़ी संख्या में जुटा मुस्लिम समुदाय

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कसया नगर का एक धार्मिक स्थल इन दिनों प्रशासनिक कार्रवाई के चलते चर्चा में है. गोरखपुर रोड पर स्थित कर्बला की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की.

सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी स्थल पर पहुंच गए. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. राजस्व टीम ने कर्बला की चौहद्दी की नाप-जोख करते हुए कई स्थानों पर अतिक्रमण की पुष्टि की और संदिग्ध हिस्सों पर लाल निशान लगा दिए. इस दौरान कुछ मौकों पर स्थानीय लोगों और राजस्व कर्मियों के बीच बहस भी देखने को मिली, हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.

मुस्लिम समुदाय का दावा

दरअसल, यह कर्बला कसया थाना क्षेत्र में बेशकीमती जमीन पर स्थित है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह स्थल सदियों पुराना है और यहां कई कब्रें मौजूद हैं. उनका कहना है कि बाउंड्री वाल वर्ष 2015–16 में विधिवत बनाई गई थी और परिसर में बने अन्य निर्माण भी नियमों के तहत किए गए हैं.

विश्व हिंदू परिषद ने की थी शिकायत

वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के जिला पदाधिकारी प्रियेश पाठक ने आरोप लगाया था कि कर्बला का कुछ हिस्सा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया है. उन्होंने प्रशासन से अवैध निर्माण हटाकर जमीन मुक्त कराने की मांग की थी. शिकायत के बाद ही उच्चाधिकारियों के निर्देश पर राजस्व टीम ने जांच शुरू की और अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी है.

कर्बला के केयरटेकर ने कहा

कर्बला के केयरटेकर इनमुल्लाह ने प्रशासन से अपील की है कि मामले में जल्दबाजी न की जाए और सभी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हो.

आगे क्या करेगा प्रशासन

प्रशासन का कहना है कि अंतिम निर्णय जमीन के रिकॉर्ड, पुराने कागजात और दोनों पक्षों के दावों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

यह प्रकरण एक बार फिर धार्मिक स्थलों से जुड़े भूमि विवादों को चर्चा में ले आया है. अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

