Kushinagar News: पैर में प्लास्टर और जुबां पर- हमें माफ करो दो... बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले लव जिहादियों की व्हील चेयर पर पुलिस ने निकाली परेड

प्रमोद कुमार/कुशीनगर: सीएम योगी ने चेतावनी दी थी कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले यूपी की धरती पर चैन से नहीं रहेंगे. आज उसी चेतावनी की गूंज कुशीनगर में सुनाई दी. कुशीनगर पुलिस का ऑपरेशन व्हीलचेयर फिर एक बार सुर्खियों में है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो स्कूल कॉलेज के जाने वाली छात्राओं की इज़्ज़त से खिलवाड़ करते थे. लव जिहाद की फिराक में थे लेकिन ऑपरेशन मजनू के तहत कुशीनगर पुलिस ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि अब ये किसी को धमकी देने या छेड़ना तो दूर अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं.

कुशीनगर पुलिस ने व्हील चेयर पर जब इनकी परेड निकाली तो इनके चेहरे से गुरुर गायब हो गया, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और जुबां पर सिर्फ एक ही रट— “हमें माफ कर दो."

हाथ में कलावा नाम असलम और जुल्फिकार

स्कूल और कॉलेज के बाहर लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश करने वाले इन दोनों युवकों का नाम असलम और जुल्फिकार है. रामकोला क्षेत्र की सड़कों और स्कूल-कॉलेजों के बाहर इन्हीं दोनों का खौफ था...बेटियों को रोकना… छेड़खानी करना… और अश्लील कमेंट्स करना इनकी आदत थी..लेकिन असलियत सिर्फ यही नहीं…दोनों हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़कों का भेष बनाते थे...टारगेट पर रहती थीं सिर्फ हिंदू लड़कियां.

Add Zee News as a Preferred Source

मुठभेड़ के बाद दोनों इनामी बदमाश गिरफ्तार

गिरफ्तार दोनों बदमाशों पर पहले से रामकोला थाने पर कई मुकदमें दर्ज है. दोनों पर 25 हज़ार का इनाम घोषित हैं. पुलिस को इनकी तलाश थी कि तभी कुशीनगर पुलिस को सूचना मिली कि दोनों इनामी बदमाश रामकोला क्षेत्र में आ रहे हैं. जिसके बाद कसया, खड्डा, कप्तानगंज,रामकोला और स्वाट टीम ने घेराबंदी की. कुसुमहा पुलिया पर चेकिंग के दौरान बाइक पर आए दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने के बाद घायल हो गए… और पुलिस ने फिर मौके पर ही दोनों 25 हजार के इनामिया बदमाशों को धर दबोचा..,पुलिस ने इनके पास दो तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की बाइक और नकदी बरामद की है.

124 मनचले पुलिस के हत्थे चढ़े

इस मुठभेड़ के बाद कुशीनगर पुलिस ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया और “ऑपरेशन मजनू” की शुरुआत कर दी. इस विशेष अभियान में अब तक 124 मनचले पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं. इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेज के बाहर बिना वजह घूमने वाले, छेड़खानी और छींटाकशी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है. कुशीनगर पुलिस का साफ संदेश है कि महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा… और समाज में मनचलों की जगह जेल ही होगी.

ये भी पढ़ें: निक्की हत्याकांड की जांच में अब गूगल और इसरो की ली जाएगी मदद, आरोपियों के वायरल वीडियो से बढ़ी पेचीदगी