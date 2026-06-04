Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3237742
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

डिवाइडर पर सोया मजदूर बना मिट्टी का कब्रगाह! फोरलेन निर्माण में लापरवाही से गई जान?

Gorakhpur News: गोरखपुर के भटहट में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क के डिवाइडर में दबा मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. आशंका है कि मजदूर सोते समय मिट्टी के नीचे दब गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur Labourer Death
Gorakhpur Labourer Death

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के भटहट कस्बे में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. सड़क के डिवाइडर की मिट्टी समतल कराते समय मिट्टी के ढेर के अंदर दबा एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सबसे पहले लोगों की नजर मिट्टी से बाहर निकले एक पैर पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने लोडर और मजदूरों की मदद से मिट्टी हटवाई तो अंदर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. शव के पास मिले झोले में रोटी-सब्जी, हरी मिर्च, देसी शराब का पाउच, चिलम, मोबाइल चार्जर और एक शाल मिली. इन सामानों ने उस दर्दनाक कहानी की ओर इशारा किया, जिसमें एक मजदूर शायद रात को डिवाइडर पर ही सो गया और फिर कभी नहीं जाग सका.

कुछ देर बाद महिला नीता देवी ने शव की पहचान अपने पति मिंटू पुत्र जनार्दन निवासी देवरिया के रूप में की. परिवार के अनुसार मिंटू पिछले करीब दस दिनों से सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था और घर नहीं लौटा था. पत्नी ने बताया कि वह दो बच्चों के साथ तरकुलहां में रह रही थी और मिंटू ही परिवार का सहारा था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का मानना है कि मिंटू रात में डिवाइडर के बीच शाल बिछाकर सो गया था. देर रात मिट्टी डालने पहुंचे डंपर चालकों को उसके वहां होने की जानकारी नहीं हुई और मिट्टी सीधे उसके ऊपर गिरा दी गई. देखते ही देखते मजदूर मिट्टी के ढेर के नीचे दब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हालांकि पुलिस अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस हादसे ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर करोड़ों रुपये की परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या निर्माण स्थल पर पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा इंतजाम थे? अगर सतर्कता बरती जाती तो क्या मिंटू की जान बच सकती थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन एक मजदूर की मौत ने उसके परिवार से उसका सहारा जरूर छीन लिया है. पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे इलाके में इस दर्दनाक हादसे की चर्चा हो रही है. 

और पढे़ं: 

शुभेंदु के PA हत्याकांड: CBI की दबिश के बीच बलिया में ज्ञानेंद्र सिंह 'मोनू' ने कोर्ट में किया सरेंडर

गोरखनाथ मंदिर में CM योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनी समस्याएं; बच्चों संग बिताया समय, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश

 

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

deoria latest news
भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं तो और क्या? 16 करोड़ के निर्माणाधीन पुल में आई दरार
ballia news
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: बलिया से एक और आरोपी गिरफ्तार
Basti News
सीने पर चाकू के वार, शरीर पर नहीं था एक भी कपड़ा, BDC सदस्य की हत्या से दहला बस्ती
lucknow weather news
लखनऊ समेत यूपी में 48 घंटे मौसम का घमासान! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
Hardoi News
हरदोई: जल निगम स्टोर में सरकारी दस्तावेजों को जलाने का मामला, 6 के खिलाफ FIR
Saharanpur news
दरवाजा खुलवाया, पहचान हुई तो ले ली जान, पूनम मित्तल हत्याकांड का खुलासा
up board exam 2026
UP Board 10वीं, 12वीं में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन तारीख घोषित
hathras news
हाथरस जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों का फायर सेफ्टी सिस्टम फेल!
Hardoi News
काल बना ईंट भट्टे का तालाब, मौसा को खाना देने गए मासूम की डूबने से मौत
Ghaziabad weather news
गाजियाबाद-नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान और झमाझम बारिश; 48 घंटे सावधान!