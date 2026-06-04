डिवाइडर पर सोया मजदूर बना मिट्टी का कब्रगाह! फोरलेन निर्माण में लापरवाही से गई जान?

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के भटहट कस्बे में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. सड़क के डिवाइडर की मिट्टी समतल कराते समय मिट्टी के ढेर के अंदर दबा एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सबसे पहले लोगों की नजर मिट्टी से बाहर निकले एक पैर पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने लोडर और मजदूरों की मदद से मिट्टी हटवाई तो अंदर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. शव के पास मिले झोले में रोटी-सब्जी, हरी मिर्च, देसी शराब का पाउच, चिलम, मोबाइल चार्जर और एक शाल मिली. इन सामानों ने उस दर्दनाक कहानी की ओर इशारा किया, जिसमें एक मजदूर शायद रात को डिवाइडर पर ही सो गया और फिर कभी नहीं जाग सका.

कुछ देर बाद महिला नीता देवी ने शव की पहचान अपने पति मिंटू पुत्र जनार्दन निवासी देवरिया के रूप में की. परिवार के अनुसार मिंटू पिछले करीब दस दिनों से सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था और घर नहीं लौटा था. पत्नी ने बताया कि वह दो बच्चों के साथ तरकुलहां में रह रही थी और मिंटू ही परिवार का सहारा था.

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स्थानीय लोगों का मानना है कि मिंटू रात में डिवाइडर के बीच शाल बिछाकर सो गया था. देर रात मिट्टी डालने पहुंचे डंपर चालकों को उसके वहां होने की जानकारी नहीं हुई और मिट्टी सीधे उसके ऊपर गिरा दी गई. देखते ही देखते मजदूर मिट्टी के ढेर के नीचे दब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हालांकि पुलिस अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस हादसे ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर करोड़ों रुपये की परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या निर्माण स्थल पर पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा इंतजाम थे? अगर सतर्कता बरती जाती तो क्या मिंटू की जान बच सकती थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन एक मजदूर की मौत ने उसके परिवार से उसका सहारा जरूर छीन लिया है. पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे इलाके में इस दर्दनाक हादसे की चर्चा हो रही है.

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