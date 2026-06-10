घटना विस्तार से

मामला पिपराईच नगर स्थित कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का है. महराजगंज जिले के रहने वाले 50 वर्षीय विशम्भर अपनी बेटी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए यहां आए थे. परीक्षा शुरू होने के बाद वह केंद्र के बाहर बैठकर बेटी के परीक्षा समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक लंगूर अचानक उनके पास पहुंचा और हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लंगूर ने विशम्भर के हाथ पर जोरदार काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल के हाथ से लगातार खून बहने लगा. परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.