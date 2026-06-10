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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पिपराईच स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे एक अभिभावक पर अचानक खूंखार लंगूर ने हमला कर दिया. लंगूर के काटने से उनके हाथ की नाजुक एक नस कट गई, जिसके बाद अधिक रक्तस्राव के कारण उन्हें गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. घटना के बाद परीक्षा केंद्र के आसपास मौजूद अभिभावकों में दहशत फैल गई. पुलिस ने मामले की सूचना वन विभाग को दी है.
घटना विस्तार से
मामला पिपराईच नगर स्थित कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का है. महराजगंज जिले के रहने वाले 50 वर्षीय विशम्भर अपनी बेटी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए यहां आए थे. परीक्षा शुरू होने के बाद वह केंद्र के बाहर बैठकर बेटी के परीक्षा समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक लंगूर अचानक उनके पास पहुंचा और हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लंगूर ने विशम्भर के हाथ पर जोरदार काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल के हाथ से लगातार खून बहने लगा. परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.
पुलिस की तत्परता से बची जान
ड्यूटी पर मौजूद दरोगा की तत्परता से घायल को तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया. चिकित्सकों के मुताबिक बंदर के हमले में उनके हाथ की नस कट गई है. अत्यधिक रक्तस्राव को देखते हुए डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.
पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने वन विभाग को अवगत कराया. परीक्षा केंद्र के आसपास लंगूरों की बढ़ती संख्या और उनके हमलावर व्यवहार को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी भी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ ऐसे खतरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.
पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर शहर और कस्बाई इलाकों में बंदरों के बढ़ते आतंक की समस्या को उजागर कर दिया है. फिलहाल घायल का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जारी है और वन विभाग को बंदर को पकड़ने के लिए सूचना दे दी गई है.