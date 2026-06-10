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गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर रोंगटे खड़ी करने वाली घटना, अभ्यर्थी के पिता पर लंगूर का जानलेवा हमला

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश में बुधवार को तीन दिवसीय पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन गोरखपुर में एक परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी के पिता पर लंगूर ने जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 10, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:34 PM IST
गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर रोंगटे खड़ी करने वाली घटना, अभ्यर्थी के पिता पर लंगूर का जानलेवा हमला
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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