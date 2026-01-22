Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082483
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

महराजगंज में आदमखोर तेंदुए का आतंक, दो को बनाया निवाला, अब बच्ची पर किया जानलेवा हमला

Maharajganj News: महराजगंज जिले में आदमखोर तेंदुए के आतंक से इलाके में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है. तेंदुए ने एक 4 वर्षीय नाबालिक बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके बाद नाबालिक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: यूपी के महराजगंज जिले में आदमखोर तेंदुए के आतंक से इलाके में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है. आदमखोर तेंदुए ने बीते दिनों में पहले सोहगीबरवा में 15 वर्षीय बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया तो तीन दिन पहले निचलौल तहसील क्षेत्र के वन रेंज स्थित ग्राम पंचायत बढ़या मुस्तकिल में एक 20 वर्षीय युवती शेरून निशा को तेंदुए ने गन्ने के खेत में हमला किया जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय किशोरी की मौत हो गई.

मासूम पर किया जानलेवा हमला
वहीं अब आदमखोर तेंदुए ने एक 4 वर्षीय नाबालिक बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके बाद नाबालिक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. जानकारी के अनुसार,यह घटना सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की मधवलिया रेंज अंतर्गत वनग्राम कम्पार्ट 24 में हुई है. यहां के रहने वाले बिरजू की चार वर्षीय पुत्री शिवानी अपनी मां सोमारी के साथ घर के भीतर सो रही थी. इसी दौरान तेंदुआ घर की टाट फाड़कर अंदर घुस आया और बच्ची को गले से पकड़ लिया.

डीएम ने दिए तेदुए के रेस्क्यू के निर्देश
फिलहाल नाबालिक बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में जारी है . वही आदमखोर तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर डीएम के निर्देश पर वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है. तेंदुए के लगातार हमले और दहशत की घटना को देखते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने खुद अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का जायजा लिया वहीं मृतक किशोरी के परिजनों से मिलकर उन्हें दुर्घटना सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव वालों से सावधान रहने की अपील
डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर पिंजरा लगाने और जंगल के किनारे पेट्रोलिंग करते रहने के निर्देश दिए तो वही गांव के लोगों को वन्य जीवों से सुरक्षा को लेकर समूह में चलने रात में टॉर्च लाठी मोबाइल साथ रखने कोई भी जंगली जानवर देखने पर वन विभाग को सूचना देने और शांत रहने समेत सीटी, टॉर्च, ढोल, अलार्म और जंगल खेत के तरफ अकेले ना जाने को लेकर निर्देशित किया है वहीं अब वन विभाग की ओर से तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर गन्ने के खेत में पिंजरा लगाकर तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर जुट चुका है.

TAGS

Maharajganj News

Trending news

Kanpur News
लोडर से टपक रहा था खून-गंदा पानी, पुलिस ने जाकर देखा तो दंग रह गई, जानिए पूरा मामला
Mathura News
यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर बड़ा हादसा, चलती बस में बनी आग का गोला, यात्रियों में भगदड़
Varanasi News
'मणिकर्णिका घाट' पर सियासी संग्राम! 25 तारीख को सपा प्रतिनिधि मंडल करेगी दौरा
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम होगा मेहबान! 7 जिलों में होगी बारिश; पहाड़ों में बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Barabanki News
78 साल बाद गांव में पहली बार जली बत्ती, बाराबंकी के इस गांव में जश्न का माहौल
Raj Bhavan
अंग्रेजों का था ठिकाना, नवाबों ने नाम दिया.....अब इस नाम से जाना जाएगा UP राजभवन
Lucknow latest news
लखनऊ में 26 जनवरी तक नया ट्रैफिक प्लान लागू, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर
fatehpur latest news
फतेहपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर! जमींदार जयराज मान सिंह का गला कटा शव मिला
Ayodhya Ram Mandir Anniversary
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, जानें कितना बदला राममंदिर का स्वरूप