महराजगंज में आदमखोर तेंदुए का आतंक, दो को बनाया निवाला, अब बच्ची पर किया जानलेवा हमला

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: यूपी के महराजगंज जिले में आदमखोर तेंदुए के आतंक से इलाके में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है. आदमखोर तेंदुए ने बीते दिनों में पहले सोहगीबरवा में 15 वर्षीय बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया तो तीन दिन पहले निचलौल तहसील क्षेत्र के वन रेंज स्थित ग्राम पंचायत बढ़या मुस्तकिल में एक 20 वर्षीय युवती शेरून निशा को तेंदुए ने गन्ने के खेत में हमला किया जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय किशोरी की मौत हो गई.

मासूम पर किया जानलेवा हमला

वहीं अब आदमखोर तेंदुए ने एक 4 वर्षीय नाबालिक बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके बाद नाबालिक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. जानकारी के अनुसार,यह घटना सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की मधवलिया रेंज अंतर्गत वनग्राम कम्पार्ट 24 में हुई है. यहां के रहने वाले बिरजू की चार वर्षीय पुत्री शिवानी अपनी मां सोमारी के साथ घर के भीतर सो रही थी. इसी दौरान तेंदुआ घर की टाट फाड़कर अंदर घुस आया और बच्ची को गले से पकड़ लिया.

डीएम ने दिए तेदुए के रेस्क्यू के निर्देश

फिलहाल नाबालिक बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में जारी है . वही आदमखोर तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर डीएम के निर्देश पर वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है. तेंदुए के लगातार हमले और दहशत की घटना को देखते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने खुद अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का जायजा लिया वहीं मृतक किशोरी के परिजनों से मिलकर उन्हें दुर्घटना सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया.

गांव वालों से सावधान रहने की अपील

डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर पिंजरा लगाने और जंगल के किनारे पेट्रोलिंग करते रहने के निर्देश दिए तो वही गांव के लोगों को वन्य जीवों से सुरक्षा को लेकर समूह में चलने रात में टॉर्च लाठी मोबाइल साथ रखने कोई भी जंगली जानवर देखने पर वन विभाग को सूचना देने और शांत रहने समेत सीटी, टॉर्च, ढोल, अलार्म और जंगल खेत के तरफ अकेले ना जाने को लेकर निर्देशित किया है वहीं अब वन विभाग की ओर से तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर गन्ने के खेत में पिंजरा लगाकर तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर जुट चुका है.