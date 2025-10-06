Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2949996
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर के बब्बर शेर ‘भरत’ की मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

Gorakhpur News :गोरखपुर का बब्बर शेर भरत की  मौत मिर्गी के दौरे से हुई है.  इस साल पहले पांच और वन्यजीव रहस्यमय रूप से मृत पाए गए.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोरखपुर के बब्बर शेर ‘भरत’ की मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

गोरखपुर / नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तरप्रदेश के गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान से आज एक बेहद दुःखद खबर आई है. बब्बर शेर भरत, जिसकी एंट्री साल 2024 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराई थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे. भरत की दहाड़ कभी जंगल को हिला देती थी, लेकिन अब वह हमेशा के लिए ख़ामोश हो गई.

मुख्यमंत्री की पहल और भरत की खास पहचान
साल 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में छोड़ा था. उस समय पूरे गोरखपुर में गर्व और उत्साह का माहौल था.  भरत को देख पर्यटक और बच्चों में विशेष उत्साह देखा जाता था. उसकी शक्ति और शौर्य की छवि प्राणी उद्यान के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आई थी.

मौत की वजह
डीएफओ विकास यादव ने बताया कि भरत को पहले भी मिर्गी का दौरा पड़ा था, लेकिन इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया था. हालांकि रविवार को अचानक उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह मिर्गी का दौरा बताई गई है. भरत केवल सात साल का था और मई 2025 में उसे पहली बार दौरा पड़ा था. उस समय उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल खड़े करते हालात
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. गोरखपुर जू में इस साल पहले ही पाँच अन्य वन्यजीवों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है. क्या भरत की मौत भी केवल मिर्गी का परिणाम थी, या इसके पीछे कुछ और परिस्थितियाँ छिपी हैं?

पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों की प्रतिक्रिया
गोरखपुर और आस-पास के इलाकों में भारी दुःख की लहर  फैल गई है. पर्यटक और वन्यजीव प्रेमी भरत के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. उसकी दहाड़ और शौर्य की यादें हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Ghaziabad News
गाजियाबाद में भोजपुरी सिंगर की गिरफ्तारी, प्यार के जाल में फंसी युवती
Shahjahanpur News
12वीं की छात्रा बनी 1 दिन की SDM,कुर्सी संभालते ही फिल्म नायक की तरह किए फटाफट फैसले
Kanpur News
कानपुर में पकड़ा गया फर्जी अफसर, शराब ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख ठगे
Sambhal news
संभल में बुलडोज़र की आहट से दहशत! 40 मकानों पर लटकी कार्रवाई की तलवार
Varanasi News
अब घर बैठे होगी इनकम! वाराणसी की महिलाओं को सीएम योगी ने दिया बड़ा 'दिवाली गिफ्ट'
Fatehpur News
फतेहपुर में कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा, दो बच्चों की मौत, दो गंभीर घायल
ghazipur news
गाजीपुर में ढहा 450 साल पुराना मंदिर, भारी बारिश से नदी में समाया शिव मंदिर
raid in lucknow
मुजाहिद्दीन आर्मी के खिलाफ ATS की लखनऊ में रेड,हिरासत में 3 संदिग्ध,सामने आई कई राज!
Hardoi News
ऑपरेशन लंगड़ा! मुठभेड़ में लूट-छिनैती की वारदातों में शामिल दो बदमाश गिरफ्तार
UP Encounter
फतेहगढ़-झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार,गाजियाबाद थाने में बदमाशों ने खाई सुधरने की कसमें
;