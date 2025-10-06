गोरखपुर के बब्बर शेर ‘भरत’ की मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

गोरखपुर / नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तरप्रदेश के गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान से आज एक बेहद दुःखद खबर आई है. बब्बर शेर भरत, जिसकी एंट्री साल 2024 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराई थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे. भरत की दहाड़ कभी जंगल को हिला देती थी, लेकिन अब वह हमेशा के लिए ख़ामोश हो गई.

मुख्यमंत्री की पहल और भरत की खास पहचान

साल 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में छोड़ा था. उस समय पूरे गोरखपुर में गर्व और उत्साह का माहौल था. भरत को देख पर्यटक और बच्चों में विशेष उत्साह देखा जाता था. उसकी शक्ति और शौर्य की छवि प्राणी उद्यान के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आई थी.

मौत की वजह

डीएफओ विकास यादव ने बताया कि भरत को पहले भी मिर्गी का दौरा पड़ा था, लेकिन इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया था. हालांकि रविवार को अचानक उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह मिर्गी का दौरा बताई गई है. भरत केवल सात साल का था और मई 2025 में उसे पहली बार दौरा पड़ा था. उस समय उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य हो गई थी.

सवाल खड़े करते हालात

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. गोरखपुर जू में इस साल पहले ही पाँच अन्य वन्यजीवों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है. क्या भरत की मौत भी केवल मिर्गी का परिणाम थी, या इसके पीछे कुछ और परिस्थितियाँ छिपी हैं?

पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों की प्रतिक्रिया

गोरखपुर और आस-पास के इलाकों में भारी दुःख की लहर फैल गई है. पर्यटक और वन्यजीव प्रेमी भरत के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. उसकी दहाड़ और शौर्य की यादें हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी.