Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में इश्क का खौफनाक अंजाम, प्रेमी ने पत्नी-ससुर संग मिलकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, पुल के नीचे फेंकी लाश

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से सामने आई यह वारदात इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है. प्यार, भरोसे और साथ के वादों के बीच रची गई एक ऐसी साजिश, जिसने एक महिला की जिंदगी छीन ली और एक 13 साल के बेटे को हमेशा के लिए अनाथ कर दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:46 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है. मुंबई की रहने वाली 35 वर्षीय महिला की हत्या कर उसकी लाश पीपीगंज इलाके में पुल के नीचे फेंक दी गई थी. इस जघन्य वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि महिला के प्रेमी ने अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर अंजाम दिया. पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पूरे मामले का खुलासा कर दिया है.

कब की है ये घटना?
पीपीगंज थाना क्षेत्र में 30 जनवरी की सुबह बरघट्टा पुल के नीचे एक महिला की न्यूड लाश मिलने से हड़कंप मच गया. शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई है. महिला का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था. जिससे पहचान न हो सके. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. सीन से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ी. जांच में खुलासा हुआ कि मृतका प्रिया शेट्टी (35) मुंबई की रहने वाली थी. 

प्रेमी ने पत्नी-ससुर संग मिलकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट
हत्या का आरोप उसके प्रेमी विजय कुमार साहनी पर है, जिसने अपनी पत्नी संध्या साहनी और ससुर रामबिलास साहनी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.पुलिस के अनुसार, विजय और प्रिया के बीच साल 2012 से संबंध थे. दोनों लिव-इन में भी रहे और मंदिर में शादी करने का दावा भी सामने आया है. प्रिया से एक बेटा भी है, जिसकी उम्र करीब 13 साल है. बाद में विजय ने परिवार के दबाव में संध्या से शादी कर ली, लेकिन प्रिया से संपर्क बना रहा. जब प्रिया ने विजय पर उसे घर ले जाने का दबाव बनाया और गांव आकर हंगामा करने की धमकी दी, तब हत्या की साजिश रची गई.

पुल के नीचे फेंकी लाश
26 जनवरी को विजय अपनी पत्नी और प्रिया को लेकर गोरखपुर पहुंचा. तीनों होटल में रुके, शहर घूमे और शराब पार्टी की. 29 जनवरी की रात पीपीगंज जाने के दौरान विवाद बढ़ गया. बरघट्टा पुल के पास तीनों के बीच कहासुनी हुई. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान विजय ने प्रिया की हत्या कर दी. इसके बाद पहचान छिपाने के इरादे से शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया.

हत्या के बाद विजय ने अपने बाल, दाढ़ी और मूंछ कटवा ली ताकि सीसीटीवी में पहचान न हो सके. पत्नी ने कपड़े नष्ट कर दिए. वारदात में ससुर की स्कूटी का इस्तेमाल किया गया. लेकिन कातिल की ये सारी चालें नाकाम रहीं. सीसीटीवी फुटेज, ऑटो चालक की गवाही और सर्विलांस के जरिए योगी पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गई.

एसपी का बयान
गोरखपुर एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ ने बताया कि सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया गया है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. फिलहाल तीनों आरोपी जेल में हैं. मुंबई में रह रहे मृतका के बेटे और परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

गोरखपुर में प्रेमी ने पत्नी-ससुर संग मिलकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट
