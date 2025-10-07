बुर्के में मोहब्बत... सड़क पर बवाल! प्रेमिका को ले जा रहे युवक को भीड़ ने बीच सड़क पर पीटा

Gorakhpur News/नागेन्द्र त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सोमवार दोपहर एक फिल्मी नजारा हकीकत में बदल गया. एक युवक अपनी प्रेमिका को बुर्के में छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों को शक हुआ, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने युवक को सड़क पर बेरहमी से पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना के गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, बिहार के सिवान जिले का रहने वाला मोहम्मद अली मंसूरी अपनी पत्नी निशा को मायके से मनाकर वापस ले जाने आया था. उसने निशा को बुर्के में छिपाकर साथ ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन नौसढ़ इलाके में लोगों को शक हो गया और युवती को देखकर हंगामा शुरू हो गया.

इसी दौरान लड़की के परिजन और कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते नौसढ़ के विजेता होटल के सामने सड़क पर ही महाभारत शुरू हो गया. नाराज भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों की पहले हो चुकी थी शादी?

सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया और घायल युवक को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल गोरखपुर भिजवाया गया. अस्पताल में मोहम्मद अली ने बताया कि तीन साल पहले बेंगलुरु में निशा से उसकी मुलाकात हुई थी और दोनों ने लव मैरेज किया था. उनका एक बेटा भी है. कुछ दिन पहले निशा नाराज होकर मायके चली आई थी, जिसे वह वापस ले जाने आया था.

वहीं, युवती के परिजनों का दावा है कि वह नाबालिग है. इस बीच गीडा थाना पुलिस का कहना है कि यह पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद का मामला प्रतीत होता है. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है.

और पढे़ं; मेरी बेटी की किसी से दुश्मनी नहीं थी... शाम को निकली किशोरी, फिर सुबह गड्‌ढे में मिला शव

चंदौली के नामी स्कूल में काली करतूत, क्‍लास टीचर पर कक्षा 2 की छात्रा से यौन शोषण का आरोप

