Sitapur News: सीतापुर में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की रोक, बच्चों और अभिभावकों को मिली राहत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2890624
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Sitapur News: सीतापुर में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की रोक, बच्चों और अभिभावकों को मिली राहत

Sitapur News: प्राथमिक स्कूलों के विलय को लेकर सीतापुर के बच्चों और अभिभावकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फिलहाल स्कूलों की पेयरिंग पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Sitapur News: सीतापुर के स्कूली बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राइमरी स्कूलों के विलय की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है. गुरुवार को हुई सुनवाई में याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि सीतापुर में स्कूलों का जबरन विलय किया जा रहा है, जिससे बच्चों और अभिभावकों को दिक्कतें होंगी. इस पर कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष साफ करने को कहा.

राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि जिन स्कूलों के बीच की दूरी एक किलोमीटर से कम है और जिनमें 50 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका विलय  नहीं किया जाएगा. इस पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सरकार से इस संबंध में पास किए गए आदेश की प्रति पेश करने को कहा.

कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार की ओर से दाखिल रिकॉर्ड में कुछ विसंगतियां मिली हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक सीतापुर जिले में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है. अब इस मामले की सुनवाई 1 सितम्बर को होगी. गौरतलब है कि अभिभावकों की ओर से दायर अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ के 7 जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं.

और पढे़ं: 

अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक, जानें क्या मऊ में नहीं होगा उपचुनाव?

फतेहपुर मकबरा विवाद में किसकी लापरवाही उजागर?.....80 पन्‍नों की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे

TAGS

Sitapur newsAllahabad High Court

Trending news

Rampur News
पति-पत्नी के झगड़े में मचा खूनी तांडव! ससुर को दामाद ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट
Varanasi News
दिनदहाड़े गोलीकांड से दहला वाराणसी, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या
husband wife fight
पति से हुआ झगड़ा, तो घर छोड़ गई बीवी, फिर दो लोगों ने 50 हजार में बेच डाला
kashipur news
थप्पड़ के बदले मारी गोली, भरी क्लास में 9वीं के छात्र ने टीचर पर झोंका फायर
Maharajganj News
महराजगंज में खाद कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन,नेपाल से सटे गांव में मिला अवैध भंडारण
jaunpur news
जौनपुर में 2 भीषण हादसे,बाइक टकराने से युवक की मौत, बस की चपेट में आए टीचर की गई जान
Roads in UP
UP की हर विधानसभा में बनेंगी 10 चमचमाती सड़कें,गांव की रोड और पुलिया भी होंगी चकाचक
Vaishno devi bus hadsa
जम्मू-पठानकोट हाईवे पर हादसा, वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही बस पुल से गिरी
Azamgarh news
BJP नेता के घर गिराने वाले के अवैध मकान पर गरजा बुलडोजर, मौके पर रही भारी फोर्स
Hapur News
Hapur: हापुड़ में हो रही थी सरकारी खाद्यान्न की चोरी,पहुंच गई अधिकारियों की टीम,फिर..
;