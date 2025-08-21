Maharajganj news: महराजगंज में खाद कालाबाजारी पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन, नेपाल से सटे गांव में मिला अवैध भंडारण

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर मचे हाहाकार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर सख्त हो गए हैं. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले से खाद की कालाबाजारी न होने पाए. जिला प्रशासन के अधिकारी इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. महराजगंज जिले में इसकी को लेकर प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है.

नौतनवा थाना क्षेत्र का मामला

इसी के तहत आज महराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित भारत नेपाल सरहद पर बसे सुंडी गांव के एक घर मे नेपाल तस्करी के लिए डंप किए गए 50 बोरी यूरिया को एसडीएम ने एसएसबी और कस्टम की टीम के साथ छापेमारी कर बरामद की है. उपजिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया आज सुबह सूचना मिली थी कि सुंडी गांव में मिथिलेश यादव के घर में यूरिया की एक बड़ी खेप ब सूचना के क्रम में जब छापेमारी की गई तो 50 बोरी यूरिया बरामद हुई है.

मामले की जांच पड़ताल में जुटी टीम

उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टिया यह यूरिया तस्करी के लिए डंप किया गया था क्योंकि पकड़ा गया व्यक्ति लाइसेंसधारी नहीं है. इसलिए 50 बोरी यूरिया नेपाल भेज देता क्योंकि नेपाल में यूरिया महंगे दामों में बिकता है. फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी लोग में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि खाद की कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. साथ ही खाद की किसी भी तरह की कालाबाजी न होने पाए. इसके लिए सभी जिलों के अफसरों को लगातार मॉनीटरिंग के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पूरे प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत नहीं है.

