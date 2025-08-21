Maharajganj news: महराजगंज में खाद कालाबाजारी पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन, नेपाल से सटे गांव में मिला अवैध भंडारण
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2890352
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Maharajganj news: महराजगंज में खाद कालाबाजारी पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन, नेपाल से सटे गांव में मिला अवैध भंडारण

Maharajganj news: भारत-नेपाल सरहद पर खाद की कालाबाजारी कर रहे अवैध तस्करों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है. छापेमारी में एक घर से अवैध रूप से भंडारण के 50 बोरी उर्वरक बरामद हुआ है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर मचे हाहाकार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर सख्त हो गए हैं. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले से खाद की कालाबाजारी न होने पाए. जिला प्रशासन के अधिकारी इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. महराजगंज जिले में इसकी को लेकर प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है.

नौतनवा थाना क्षेत्र का मामला
इसी के तहत आज महराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित भारत नेपाल सरहद पर बसे सुंडी गांव के एक घर मे नेपाल तस्करी के लिए डंप किए गए 50 बोरी यूरिया को एसडीएम ने एसएसबी और कस्टम की टीम के साथ छापेमारी कर बरामद की है. उपजिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया आज सुबह सूचना मिली थी कि सुंडी गांव में मिथिलेश यादव के घर में यूरिया की एक बड़ी खेप ब सूचना के क्रम में जब छापेमारी की गई तो 50 बोरी यूरिया बरामद हुई है.

मामले की जांच पड़ताल में जुटी टीम
उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टिया यह यूरिया तस्करी के लिए डंप किया गया था क्योंकि पकड़ा गया व्यक्ति लाइसेंसधारी नहीं है. इसलिए 50 बोरी यूरिया नेपाल भेज देता क्योंकि नेपाल में यूरिया महंगे दामों में बिकता है. फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी लोग में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि खाद की कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.  साथ ही खाद की किसी भी तरह की कालाबाजी न होने पाए. इसके लिए सभी जिलों के अफसरों को लगातार मॉनीटरिंग के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पूरे प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत नहीं है.

UP News: यूपी में खाद घोटाले पर बड़ा एक्शन, श्रावस्ती समेत तीन जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी गाज, 10 को नोटिस जारी

 

 

TAGS

Maharajganj News

Trending news

Maharajganj News
महराजगंज में खाद कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन,नेपाल से सटे गांव में मिला अवैध भंडारण
jaunpur news
जौनपुर में 2 भीषण हादसे,बाइक टकराने से युवक की मौत, बस की चपेट में आए टीचर की गई जान
Roads in UP
UP की हर विधानसभा में बनेंगी 10 चमचमाती सड़कें,गांव की रोड और पुलिया भी होंगी चकाचक
Vaishno devi bus hadsa
जम्मू-पठानकोट हाईवे पर हादसा, वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही बस पुल से गिरी
Azamgarh news
BJP नेता के घर गिराने वाले के अवैध मकान पर गरजा बुलडोजर, मौके पर रही भारी फोर्स
Hapur News
Hapur: हापुड़ में हो रही थी सरकारी खाद्यान्न की चोरी,पहुंच गई अधिकारियों की टीम,फिर..
ACCIDENT IN KANNAUJ
कन्नौज में बड़ा हादसा, झूले से गिरकर दो चचेरे भाई हुए घायल,संचालक पर लगे ये आरोप
UP Encounter
मेरठ में वर्चस्व की लड़ाई में गैंगवार,पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े, मथुरा में एक गिरफ्तार
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में फिर बदलेगा मौसम! वाराणसी में गरज-चमक के साथ होगी झमाझम बारिश
Kalyan Singh 4th Death Anniversarty
उड़द की दाल के शौकीन थे बाबूजी,कल्याण सिंह ने राम के लिए कुर्बान कर दी थी CM कुर्सी
;