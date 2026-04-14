शादी में शामिल होने जा रहे 3 युवकों की दर्दनाक मौत, बाइक की बस से आमने सामने की टक्कर; सामने आया वीडियो

Maharajganj Accident News: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बेकाबू रफ्तार और रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही से तीन युवकों की मौत हो गई. बाइक सवार तीन युवक सामने से आ रही रोडवेज बस से जा टकराए, जिससे उनकी मौत हो गई.
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अमित त्रिपाठी/महाराजगंज: महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर क्षेत्र में सोमवार की शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. सिसवा-निचलौल मार्ग पर दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड के पास हुई इस दुर्घटना में एक ही बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महराजगंज डिपो की एक रोडवेज बस निचलौल की ओर से सिसवा की तरफ आ रही थी. बताया जा रहा है कि बस चालक सड़क पर ही वाहन मोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक सीधे बस से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक उछलकर बस के अगले पहिये के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
हादसे का सीसीटीवी सामने आया
हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ देखी जा सकती है. इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है.
शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे तीनों युवक
बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे. सोनबरसा गांव निवासी साहिल (18) और किशन (19), और घुघली थाना क्षेत्र के टेढ़वा गांव निवासी अंबरीश (20) एक ही बाइक पर सवार होकर कुशीनगर की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.
तीनों युवकों ने नहीं पहना था हेलमेट
स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे चोटें और भी घातक साबित हुईं.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई में जुटी पुलिस
कोठीभार थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही मृतकों के गांव सोनबरसा पहुंची, वहां मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को गंभीरता से याद दिलाती है.
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