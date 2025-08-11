Maharajganj news: भारत में अवैध रास्ते से घुस रहा चीन का नागरिक गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ
Maharajganj news: भारत में अवैध रास्ते से घुस रहा चीन का नागरिक गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

Maharajganj news: महराजगंज में एक चीनी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते गिरफ्तार किया गया है. एसएसबी के जवान रूटीन गश्त पर थे, इस दौरान चीनी नागरिक को पकड़ा गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:16 AM IST
Maharajganj News
Maharajganj News

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: भारत-नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर के दो नम्बर गली के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे चीन के नागरिक को एसएसबी जवानों ने गिरफ्तार किया है.  जानकारी के मुताबिक सोनौली सीमा के पगडंडियों पर एसएसबी के जवान रूटीन गश्त पर थे. इस दौरान चीन का नागरिक दो नम्बर गली के रास्ते भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश की. 

संदेह होने पर जवानों ने रोका
संदेह होने पर जवानों ने रोक कर आईडी की मांग की तो उसने चाइना का पासपोर्ट दिखाया. चीनी नागरिक की पुष्टि होने के बाद जवानों ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ में उसने अपना नाम ज़हांग योंग उम्र 62 वर्ष निवासी शांक्सी चीन बताया. जब अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट की जांच किया तो उसका पासपोर्ट 15 नवंबर 2024 को जारी हुआ था. जिसकी समाप्ति 14 नवंबर 2034 को है. 

गलत तरीके से भारत में घुसने की कोशिश
नेपाली टूरिस्ट वीजा 25 जुलाई 2025 को समाप्त हो गया है, लेकिन उसको भारतीय वीजा नहीं मिला. वह तीन चार दिनों से लुम्बिनी मंदिर में रुका था और गलत तरीके से भारत में प्रवेश कर रहा था. फिलहाल गिरफ्तार नागरिक से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि वह नेपाल के जरिए सीधे भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था जो नियमों के खिलाफ है.

दर्ज हुआ केस, खुफिया एजेंसी जांच मं जुटीं
कोतवाल अजित प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए चीन के नागरिक के खिलाफ उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मामले की गंभीरता को लेकर खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं. कि घुसपैठ के पीछे का मकसद और नेटवर्क का पता चल सके.

यूपी के इस जिले के चार प्रधानों को मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर करेगी सम्मानित, भेजा गया न्योता

 

 

 

