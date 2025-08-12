Maharajganj News: DM की मीटिंग में मचा हड़कंप! बड़ी स्क्रीन पर अचानक चल पड़ी पोर्न वीडियो, जानें पूरा मामला

Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आई एक घटना इस दिनों हर जगह चर्चाओं का विषय बन चुका है. जहां पर डीएम ने गूगल मीट के माध्यम से ई चौपाल का आयोजन किया गया था. लेकिन इस मीटिंग से किसी ने अश्लील वीडियो चला दिया. इसके बाद तो हडकंप मच गया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोमवार को बेसिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एनआईसी में गूगल मीट के माध्यम से ई चौपाल का आयोजन किया गया था. इस ऑनलाइन मीटिंग में डीएम समेत महिला बीएसए और बेसिक शिक्षा के कई अधिकारी शिक्षक और लोग भी जुड़े हुए थे और बारी-बारी से लोग अपनी-अपनी समस्याएं रख रहे थे. तभी जैसन नामक शख्स ने पोर्न वीडियो चला दिया. इसी दौरान अर्जुन नाम के शख्स ने अभद्र टिप्पणी करके हंगामा मचा दिया. इसके बाद तो सभी अधिकारियों का पारा हाई हो गया. डीएम ने तुरंत मीटिंग को बंद कराया और एसपी को इन आरोपियों का पता लगाने का आदेश दिया.

पुलिस का बयान

वहीं इस संबंध में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय के मुताबिक आईपी एड्रेस के माध्यम से पता लगाया जा रहा है. जल्द ही साइबर टीम इनका पता लगा लेगी. वहीं दोनों अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआरआई दर्ज कराई गई है. फिलहाल ये मामला हर जगह चर्चाओं का विषय बन हुआ है. अब यही देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपी का पता लगा लेती है.

