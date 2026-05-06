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बुलडोजर चला, खुला रास्ता... सालों के अतिक्रमण से मिली आजादी, 300 लोगों की जिंदगी हुई आसान

Maharajganj News: महराजगंज में वर्षों से अटके अतिक्रमण विवाद का आखिरकार समाधान हो गया,और इस बार सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि राहत भी दिखाई दी। सदर तहसील क्षेत्र के निचलौल रोड, मऊपाकड़ में आज वो तस्वीर देखने को मिली जिसका इंतजार स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 06, 2026, 12:08 PM IST
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महराजगंज/अमित त्रिपाठी: महराजगंज शहर में लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण विवाद पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रास्ता साफ कर दिया. आज सदर तहसील क्षेत्र के निचलौल रोड मऊपाकड़ स्थित शकुंतला बाल विद्या मंदिर और अनुसूचित जाति छात्रावास के बगल की गली को नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर चौड़ा कराया गया. इस कार्रवाई से अब करीब 300 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

बताया जा रहा है कि इस मार्ग को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. मोहल्ले के लोगों का कहना था कि यह संकरी गली नहीं बल्कि सार्वजनिक सड़क है जिस पर कुछ लोगो द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता बाधित किया गया था. मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया.

बुधवार को नगर पालिका, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच बुलडोजर से दीवार का एक हिस्सा हटाकर रास्ते को चौड़ा किया गया. हालांकि कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली.

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कोर्ट के निर्देशानुसार यहां 9 फीट 6 इंच चौड़ी और लगभग 309 फीट लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा. सड़क चौड़ी होने से अब चार पहिया वाहन सीधे घरों तक पहुंच सकेंगे. पहले लोगों को संकरी गली से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे काफी दिक्कत होती थी. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि लंबे समय बाद उन्हें राहत मिली है. अब न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि आपात स्थिति में एंबुलेंस जैसी सेवाएं भी आसानी से पहुंच सकेंगी.

मौके पर मौजूद एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पालिका द्वारा की गई है. नियमों के तहत अतिक्रमण हटाकर आमजन की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है. 

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