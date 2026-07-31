Add Zee Business As A Preferred Source
App

लालच ने बनाया कातिल! आंख में मिर्च झोंककर ससुर की हत्या, 4 घंटे में पुलिस ने खोला राज

maharajganj News: महराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय सच्चाराम गुप्ता की हत्या के मामले का पुलिस ने 4 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, जमीन विवाद में बड़ी बहू ने तीन साथियों के साथ मिलकर ससुर की हत्या की। आइए जानते हैं कैसा हुआ खुलासा?

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 31, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:04 PM IST
लालच ने बनाया कातिल! आंख में मिर्च झोंककर ससुर की हत्या, 4 घंटे में पुलिस ने खोला राज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नहर में एक ही परिवार के तीन बच्चे डूबे, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
2
3
4
5