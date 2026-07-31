लालच ने बनाया कातिल! आंख में मिर्च झोंककर ससुर की हत्या, 4 घंटे में पुलिस ने खोला राज

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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के फरेंदा पुलिस ने आज यानी शुक्रवार को हुए बुजुर्ग की सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को महज 4 घंटे के भीतर सुलझाते हुए मामले का पर्दाफाश कर दिया है.चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 70 वर्षीय सच्चाराम गुप्ता की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर की ही बड़ी बहू ने जमीनी विवाद के चलते अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी.पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ।
क्या है पूरा मामला?
आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि फरेंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है जिनकी बेरहमी से हत्या की गई थी.घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की अगुवाई में कई टीमों का गठन किया गया.
जमीनी विवाद बनी मौत का कारण
घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए.पुलिस ने जब परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पुलिस की तफ्तीश की सुई घर के ही सदस्यों पर आकर टिक गई.पुलिस की पूछताछ और तफ्तीश से पता चला की बड़ी बहू ने जमीनी विवाद को लेकर अपने ही ससुर की निर्मम हत्या कर दी.
आंख में लाल मिर्च डाली
छोटी बहू ने पुलिस को बताया कि बड़ी बहू शोभा गुप्ता चाहती थी कि ससुर सारी जमीन उनके नाम कर दे जबकि ससुर का कहना था कि उनके दो बेटे हैं तो प्रॉपर्टी दोनों को बराबर दी जाएगी. इसके बाद वह अपने ससुर मृतक सच्चा राम गुप्ता को कल शाम अपने घर बुलाती है. जहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे. बड़ी बहू जमीन को लेकर विवाद करने लगती है और अपने ससुर के आंख में लाल मिर्च डाल देती है. उसके बाद लकड़ी के फावड़े से उसके सर पर जोरदार वार कर देती है. जिससे बुजुर्ग ससुर की मौके पर ही मौत हो जाती है.
मृतक के शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने चौथे साथी को भी बुलाती है. पहले यह चारों घटना को छुपाते हुए एक्सीडेंटल देने के फिराक में थे लेकिन जब पुलिस की ताप्ती आगे बढ़ी तो महा 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले की खुलासा कर लिया.
पुलिस अधीक्षक का बयान
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इनके पास से आलाकत्ल भी बरामद हुआ है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. महाराजगंज में पुलिस द्वारा इस खुलासे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.जहां एक ओर रिश्ते के कत्ल से लोग हैरान हैं, वहीं दूसरी ओर महराजगंज पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोग सराहना कर रही है.