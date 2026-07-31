लालच ने बनाया कातिल! आंख में मिर्च झोंककर ससुर की हत्या, 4 घंटे में पुलिस ने खोला राज

आंख में लाल मिर्च डाली

छोटी बहू ने पुलिस को बताया कि बड़ी बहू शोभा गुप्ता चाहती थी कि ससुर सारी जमीन उनके नाम कर दे जबकि ससुर का कहना था कि उनके दो बेटे हैं तो प्रॉपर्टी दोनों को बराबर दी जाएगी. इसके बाद वह अपने ससुर मृतक सच्चा राम गुप्ता को कल शाम अपने घर बुलाती है. जहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे. बड़ी बहू जमीन को लेकर विवाद करने लगती है और अपने ससुर के आंख में लाल मिर्च डाल देती है. उसके बाद लकड़ी के फावड़े से उसके सर पर जोरदार वार कर देती है. जिससे बुजुर्ग ससुर की मौके पर ही मौत हो जाती है.