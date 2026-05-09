तरबूज खाने की 'सजा' में बछड़े पर चाकू से हमला, महाराजगंज में भड़के लोग

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक मुस्लिम युवक ने तरबूज खाने पर गुस्से में आकर एक बछड़े पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक नौतनवा कस्बे की नवीन मंडी में तरबूज रखा हुआ था, जिसकी निगरानी बरगदवा थाना क्षेत्र निवासी जमालुद्दीन खान कर रहा था. इसी दौरान एक बछड़ा वहां पहुंच गया और तरबूज खाने लगा. आरोप है कि इससे नाराज होकर जमालुद्दीन ने चाकू निकालकर बछड़े पर हमला कर दिया. चाकू लगने से बछड़ा घायल होकर तड़पने लगा.

घटना देख मंडी में मौजूद लोगों ने तुरंत विरोध जताया. स्थानीय निवासी धनंजय साहू ने किसी तरह बछड़े के शरीर में फंसा चाकू बाहर निकाला और मामले की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात आरोपी जमालुद्दीन खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. वहीं घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है और लोग बछड़े के साथ हुई क्रूरता की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

और पढे़ं: इश्क, शक और खौफनाक कत्ल, गोरखपुर में प्रेमिका को जंगल ले जाकर उतारा मौत के घाट, एनकाउंटर में दबोचा गया आरोपी

3 महीने पहले बसी थी दुनिया... खाने को लेकर विवाद बना खूनी संघर्ष, शादी समारोह में युवक की हत्या से उजड़ा परिवार



उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!