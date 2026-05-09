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तरबूज खाने की 'सजा' में बछड़े पर चाकू से हमला, महाराजगंज में भड़के लोग

Maharajganj News:   महाराजगंज जिले में एक बेजुबान बछड़े ने मंडी में रखा तरबूज क्या खा लिया, गुस्से में युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 03:55 PM IST
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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर  एक मुस्लिम युवक ने तरबूज खाने पर गुस्से में आकर एक बछड़े पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

कहां की है ये घटना?
दरअसल,  ये घटना महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक नौतनवा कस्बे की नवीन मंडी में तरबूज रखा हुआ था, जिसकी निगरानी बरगदवा थाना क्षेत्र निवासी जमालुद्दीन खान कर रहा था. इसी दौरान एक बछड़ा वहां पहुंच गया और तरबूज खाने लगा. आरोप है कि इससे नाराज होकर जमालुद्दीन ने चाकू निकालकर बछड़े पर हमला कर दिया. चाकू लगने से बछड़ा घायल होकर तड़पने लगा.

घटना देख मंडी में मौजूद लोगों ने तुरंत विरोध जताया. स्थानीय निवासी धनंजय साहू ने किसी तरह बछड़े के शरीर में फंसा चाकू बाहर निकाला और मामले की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात आरोपी जमालुद्दीन खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. वहीं घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है और लोग बछड़े के साथ हुई क्रूरता की कड़ी निंदा कर रहे हैं. 

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