Maharajganj News: बड़ी साजिश नाकाम! नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे, हिंसा के बीच सीमा पार की कर रहे थे कोशिश
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2916708
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Maharajganj News: बड़ी साजिश नाकाम! नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे, हिंसा के बीच सीमा पार की कर रहे थे कोशिश

Maharajganj News: नेपाल में चल रहे GenZ आंदोलन से फैली अराजकता के बीच कई कैदी जेल से फरार हो गए. अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने सोनौली बॉर्डर से चार  कैदियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ जारी है और सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है.

 
 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News: बड़ी साजिश नाकाम! नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे, हिंसा के बीच सीमा पार की कर रहे थे कोशिश

महाराजगंज/अमित त्रिपाठी : नेपाल में चल रहे GenZ आंदोलन के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. लगातार हो रही हिंसा और अराजकता के बीच नेपाल की कई जेलों से कैदियों के फरार होने की खबरों ने दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था.  भारत-नेपाल सीमा पर घुसपैठ की संभावना को देखते हुए पहले से ही सख्त चौकसी की जा रही थी.  इसी कड़ी में मंगलवार सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी, जब नेपाल से भागे चार कैदियों को सोनौली बॉर्डर पर दबोच लिया गया.

क्या है पूरा मामला ?
सूत्रों के अनुसार, पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की संयुक्त टीम बॉर्डर पर सघन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान नेपाल की ओर से आए चार संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई. जांच में यह सामने आया कि सभी चारों हाल ही में नेपाल की एक जेल से भागे कैदी हैं. उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया और सोनौली थाने लाकर गहन पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के अनुसार जेलों की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में चल रहे आंदोलन के दौरान जेलों की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है. इसी का फायदा उठाकर दर्जनों कैदी फरार होने में सफल हुए हैं. फरार कैदियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, जिसके चलते सभी सीमा चौकियों पर अलर्ट घोषित किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय प्रशासन का कहना है 
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तार कैदियों से नेपाल से फरारी की पूरी कहानी और भारत में घुसपैठ के इरादों को लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद विधिक प्रक्रिया के तहत उन्हें नेपाल पुलिस के सुपुर्द किया जा सकता है.

नेपाल से फरार अपराधियों को पनाह नहीं
इस घटना के बाद सोनौली समेत सभी बॉर्डर प्वाइंट्स पर चेकिंग और सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर नेपाल से फरार अपराधियों को भारतीय सीमा में पनाह नहीं लेने दी जाएगी.

नेपाल में बिगड़ते हालात और जेल से कैदियों की फरारी ने न केवल वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सीमा सुरक्षा को भी बड़ी चुनौती दी है. सोनौली में हुई यह गिरफ्तारी दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सक्रियता और तालमेल का स्पष्ट उदाहरण है.

दूसरी घटना सिद्धार्थनगर से
नेपाल में हिंसा के दौरान जेल तोड़कर भागे आठ कैदी भारतीय सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए ये सभी कैदी सिद्धार्थनगर ज़िले में भारत-नेपाल सीमा के खूनवा बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे गिरफ्तारी आज सुबह करीब 10 बजे हुई.नेपाल की जेल से भागे इन अपराधियों को सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया

 

TAGS

Maharajganj News

Trending news

Lalitpur news
100 फीट ऊपर चढ़ पानी की टंकी में लगाई छलांग, सिरफिरे युवकों की करतूत का वीडियो वायरल
Bhadohi News
भदोही में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आए प्रतापगढ़ में तैनात SI
Lucknow Nagar Nigam
लखनऊ वासियों पर महंगाई की डबल मार! पानी, पानी और सिनेमा से लेकर कई सेवाएं हुई महंगी
Uttar Pradesh news
बलरामपुर में दो मासूमों के लिए सांप बना 'काल', सोते वक्त डसा, मची चीख-पुकार
jaunpur news
जौनपुर में पुलिस-गैंगस्टर भिड़ंत! कुख्यात अखिलेश यादव के पैर में लगी गोली
Aazam Khan
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस बड़े केस में 10 साल की सजा पर रोक
hamirpur news
गर्भवती मंदबुद्धि महिला को दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार, इलाज के दौरान तोड़ा मौत
Bahraich news
बहराइच में बच्ची को घर से दबोच ले गया जंगली जानवर, खेत में क्षत-विक्षत मिला शव
Mau News
पति को उठा ले गए..मऊ में किडनैपिंग केस की पोल खुली तो सामने आया हैरान करने वाला सच
UTTAR PRADESH
कौशांबी में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप
;