सास-बहू की 'रोड फाइट'! परतावल बाजार में सरेआम गुत्थम-गुत्थी, पुलिस के सामने भी जमकर हुई 'कुश्ती'

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई शांत नहीं हुआ. सूचना मिलने पर परतावल पुलिस चौकी से अतिरिक्त पुलिसकर्मी पहुंचे और भीड़ को हटाकर मार्ग पर आवागमन बहाल कराया. पुलिस ने मारपीट में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है. थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अभी किसी भी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.