सास-बहू की 'रोड फाइट'! परतावल बाजार में सरेआम गुत्थम-गुत्थी, पुलिस के सामने भी जमकर हुई 'कुश्ती'

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Maharajganj News/ अमित त्रिपाठी: महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के परतावल बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बीते शाम सास-बहू के बीच सड़क पर विवाद हो गया. देखते ही देखते इस विवाद ने सड़क पर हंगामे का रूप ले लिया. कुछ ही देर में दोनो पक्षो के बीच सड़क पर जमकर मारपीट शुरू हो गई. जिसकी वजह से करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का मौहाल बना रहा और सड़क पर जाम लग गया.
सास-बहू के बीच सरेआम मारपीट
मारपीट कर रहे लोगों को शांत कराने में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. सास-बहू के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस के सामने ही सास-बहू के साथ-साथ दोनो पक्ष मारपीट कर रहे हैं. इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब आधे घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा. सास-बहू के बीच मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
पति से चल रहा था महिला का विवाद
जानकारी के मुताबिक, श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लखिमा निवासी विजय शंकर गुप्ता और उनकी पत्नी रेखा के बीच किसी बात को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. नाराज रेखा ने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को दे दी थी. फिर क्या था बुधवार शाम रेखा के मायके से कुछ युवक आ धमके. उन्होंने विजय शंकर के साथ मारपीट कर दी. मारपीट की जानकारी जैसे ही गांव वालों को हुई, तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
वीडियो में सास को पिटाई करती दिखी बहू
इसी बीच युवक के घर वालों को भी इस घटना की जानकारी मिल गई. जिसके बाद परिजन भी बिना देर किए मौके पर पहुंच गए. फिर देखते ही देखते परतावल बाजार में सोमारी देवी और उनकी बहू रेखा के बीच भी विवाद हो गया. यह विवाद कुछ ही वक्त में मारपीट तब्दील हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बहु अपनी सास की पिटाई कर रही है. सास-बहू के बीच मारपीट हो ही रही थी कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई शांत नहीं हुआ. सूचना मिलने पर परतावल पुलिस चौकी से अतिरिक्त पुलिसकर्मी पहुंचे और भीड़ को हटाकर मार्ग पर आवागमन बहाल कराया. पुलिस ने मारपीट में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है. थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अभी किसी भी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.
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