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सास-बहू की 'रोड फाइट'! परतावल बाजार में सरेआम गुत्थम-गुत्थी, पुलिस के सामने भी जमकर हुई 'कुश्ती'

Maharajganj News: महराजगंज में सास-बहू के बीच परतावल बाजार में जमकर मारपीट हुई. इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. करीब आधे घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 30, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:34 PM IST
सास-बहू की 'रोड फाइट'! परतावल बाजार में सरेआम गुत्थम-गुत्थी, पुलिस के सामने भी जमकर हुई 'कुश्ती'
Image Credit: Maharajganj News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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