सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर महराजगंज अलर्ट, भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस-SSB की संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू

सोनौली बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचते हैं श्रद्धालु

महराजगंज जनपद नेपाल सीमा से सटा हुआ है. हर साल नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनौली बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचते हैं और विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के साथ झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भी रवाना होते हैं. इसी को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस और एसएसबी के जवान संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.