Add Zee Business As A Preferred Source
App

सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर महराजगंज अलर्ट, भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस-SSB की संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू

Indo Nepal Alert: महराजगंज में सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग जारी है, जबकि शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी.

Written ByAmit TripathiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 24, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:24 AM IST
सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर महराजगंज अलर्ट, भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस-SSB की संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू
Image Credit: Maharajganj News

About the Author

Amit Tripathi

Amit Tripathi

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news2 hrs ago
2
Fatehpur News2 hrs ago
3
Lucknow news3 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news7:13 AM IST