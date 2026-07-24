सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर महराजगंज अलर्ट, भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस-SSB की संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू

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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए महराजगंज जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कांवड़ मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
सोनौली बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचते हैं श्रद्धालु
महराजगंज जनपद नेपाल सीमा से सटा हुआ है. हर साल नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनौली बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचते हैं और विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के साथ झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भी रवाना होते हैं. इसी को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस और एसएसबी के जवान संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
कांवड़ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. ट्रैफिक प्रबंधन के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. वहीं इंटहिया शिव मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों पर प्रत्येक सोमवार को भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, मेला प्रभारी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी.
सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर
पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखे हुए है. अफवाह फैलाने, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने या हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए ग्राम चौकीदारों, बीट कांस्टेबलों और स्थानीय पुलिस को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
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