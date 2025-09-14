Maharajganj News: मेरठ की मुस्‍कान से चार कदम आगे निकली 'नेहा', पति को शराब पिलाई, हाथ-पैर बांधकर सीने पर चढ़कर प्रेमी संग मिलकर खेला 'मौत का तांडव'
Maharajganj News:महराजगंज में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति नागेश्वर रौनियार की गला घोंटकर हत्या की और शव सड़क पर फेंककर हादसा दर्शाने की कोशिश की। पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.

 

 

Sep 14, 2025
Maharajganj News/अमित त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और मामले को सड़क हादसा दर्शाने की नाकाम कोशिश की. पुलिस ने तफ्तीश कर पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया तो गांव में हड़कंप मच गया.

कहां की है ये घटना?
ये घटना  कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाबारी गांव की बताई जा रही है. गांव निवासी केशव राज रौनियार का बेटा नागेश्वर रौनियार (26 वर्ष) शुक्रवार शाम करीब चार बजे बाइक से घर से निकला था, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटा. अगले दिन उसका शव निचलौल-सिंदुरिया मार्ग पर दमकी गांव के सामने सड़क किनारे मिला. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामले ने नया मोड़ लिया.

अवैध प्रेम संबंध बना हत्या की वजह
जांच में सामने आया कि मृतक नागेश्वर की पत्नी नेहा रौनियार का गांव के ही जितेंद्र से अवैध प्रेम संबंध था. नागेश्वर इस रिश्ते का विरोध करता था. इसी कारण प्रेमी युगल ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. जितेंद्र ने अपने किराये के कमरे पर नागेश्वर को शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में उसके हाथ-पांव बांध दिए. इसके बाद दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

सड़क हादसे का रूप देने की नाकाम कोशिश
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बाइक पर लादकर करीब 25 किलोमीटर दूर ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया. ताकि लगे कि नागेश्वर की मौत दुर्घटना में हुई है. लेकिन पुलिस की गहन जांच और परिजनों की शिकायत ने पूरा सच सामने ला दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना का खुलासा कर लिया गया है. आरोपी नेहा रौनियार और जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध में बाधा बनने पर ही यह हत्या की गई थी

Maharajganj News

;