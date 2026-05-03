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शादी के नाम पर ठगी, महराजगंज में 'लुटेरी दुल्हन गैंग' का पर्दाफाश, 4 महिलाएं गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में सिंदुरिया पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ‘लुटेरी दुल्हन गैंग’ का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 03, 2026, 02:15 PM IST
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police busted bride robber gang
police busted bride robber gang

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में सिंदुरिया पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ‘लुटेरी दुल्हन गैंग’ का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है. गिरफ्तार महिलाओं के पास से नगदी और जेवर भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता था. गिरोह की महिलाएं पहले से शादीशुदा होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देती थीं. इसके बाद शादी के नाम पर लड़के वालों से नगदी और जेवर ले लेती थीं और फिर किसी बहाने विवाद खड़ा कर मौके से फरार हो जाती थीं.

घटना 2 मई की है, जब एटा जनपद के रंजीत चौहान अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक मंदिर में शादी करने पहुंचे थे. इस दौरान जितेंद्र नामक व्यक्ति और उसके साथ आई चार महिलाओं ने शादी की तैयारी और खाने-पीने के नाम पर करीब 1 लाख रुपये और जेवर ठग लिए. इसके बाद आरोपियों ने अचानक विवाद कर मारपीट की और मौके से भाग निकले.

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जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कथित दुल्हन अंजलिका पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. उसे अविवाहित बताकर ‘पूजा’ नाम से पेश किया गया था और उसी के साथ शादी का नाटक रचाया जा रहा था. 

पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि गिरोह की चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से नगदी व जेवर बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. फरार आरोपी जितेंद्र की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के गिरोह से सतर्क रहने की जरूरत है और शादी जैसे मामलों में पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. 

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