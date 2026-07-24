खाट पर सोई महिला सुबह नहीं उठी... सिर पर गहरे चोट के निशान, हत्या की आशंका से गांव में दहशत

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महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां घर के बाहर सो रही 40 वर्षीय महिला रूखमणी (पत्नी शिव नारायण) की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई. शुक्रवार सुबह खाट पर महिला का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़वा उर्फ मुरकटिया (टोला लंगड़ी) की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, रूखमणी गुरुवार रात भोजन करने के बाद अपने घर के बाहर खाट पर सोने चली गई थीं. शुक्रवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे, तो वह मृत अवस्था में मिलीं. महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.
विवाद के बाद मिली थी जान से मारने की धमकी
परिजनों का आरोप है कि गुरुवार रात को ही गांव के दो युवकों के साथ रूखमणी का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान दोनों युवकों ने घर आकर गाली-गलौज की और महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी. इस घटना के कुछ ही घंटों बाद महिला की लाश मिलने से परिजनों का शक गहरा गया है और उन्होंने इन्हीं दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है.
मजदूरी कर चलाती थीं घर, मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया
मृतका रूखमणी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती थीं. उनके पति शिव नारायण की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है. रूखमणी के चार बच्चे हैं, जिनके सिर से अब मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है. इस घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी, दो हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही श्यामदेउरवा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने घटनास्थल का मुआयना किया, वहीं फोरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के अनुसार, मामले में नामजद दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहराई से जांच कर रही है.