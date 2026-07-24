खाट पर सोई महिला सुबह नहीं उठी... सिर पर गहरे चोट के निशान, हत्या की आशंका से गांव में दहशत

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी, दो हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही श्यामदेउरवा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने घटनास्थल का मुआयना किया, वहीं फोरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के अनुसार, मामले में नामजद दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहराई से जांच कर रही है.