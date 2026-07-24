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खाट पर सोई महिला सुबह नहीं उठी... सिर पर गहरे चोट के निशान, हत्या की आशंका से गांव में दहशत

महराजगंज जिले में घर के बाहर सो रही एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई. शुक्रवार सुबह महिला का शव खाट पर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया.

Written ByAmit TripathiEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:50 AM IST
खाट पर सोई महिला सुबह नहीं उठी... सिर पर गहरे चोट के निशान, हत्या की आशंका से गांव में दहशत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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