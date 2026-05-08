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गोरखपुर में महिला की निर्मम हत्या, मौत से पहले संघर्ष के मिले सबूत; सीसीटीवी फुटेज खोलेगा मौत का राज?

Gorakhpur News: गोरखपुर में रेलवे ट्रैक किनारे एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. एम्स थाना क्षेत्र के छावनी रेलवे स्टेशन के पास मिली महिला की पहचान महाराजगंज की रहने वाली बर्फी देवी के रूप में हुई है. महिला के पेट पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और घटनास्थल से संघर्ष के भी निशान मिले हैं. पुलिस अब हत्या के पीछे करीबी व्यक्ति की भूमिका मानकर जांच में जुटी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 08, 2026, 11:16 PM IST
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महिला की निर्मम हत्या
महिला की निर्मम हत्या

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित छावनी रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक किनारे एक महिला का शव पड़ा देखा. सूचना मिलते ही एम्स थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. शुरुआती जांच में पता चला कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई है. मृतका की पहचान महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी 42 वर्षीय बर्फी देवी पत्नी मोतीचंद्र के रूप में हुई है. महिला के पेट पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

हत्याकांड में मिले अहम सबूत 
फोरेंसिक जांच में घटनास्थल से कई अहम सुराग मिले हैं. रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी और घास उखड़ी हुई मिली, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि महिला ने हमलावर से बचने के लिए संघर्ष किया था. मौके से एक हवाई चप्पल भी बरामद हुई है. 

हत्यारा कोई परिचित हो सकता है - पुलिस
पुलिस को शक है कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है. हत्या से पहले छीना-झपटी और विवाद की भी आशंका जताई जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट की अगुवाई में तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. 

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पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किये
पुलिस रेलवे स्टेशन आसपास के बाजार और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही रेलवे कर्मचारियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. सर्विलांस टीम महिला के मोबाइल और आखिरी लोकेशन की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी. 

महिला की पहचान हुई- पुलिस
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि महिला की पहचान हो चुकी है और मामले के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई हैं. पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

फिलहाल गोरखपुर पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में जुटी है. लेकिन जिस तरह से सुनसान इलाके में महिला की हत्या की गई है उसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजर पुलिस जांच और हत्यारों की गिरफ्तारी पर टिकी है. 

Watch Video: मर गई इंसानियत! महिला के शव को पुलिस ने कूड़ा गाड़ी में डलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वीडियो वायरल

 

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