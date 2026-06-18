अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर्रम को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत सख्त निर्देश जारी कर दिया है. योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी बैठक के दौरान साफ कर दिया है कि मोहर्रम मातम का अवसर है और इसे शक्ति प्रदर्शन का जरिया ना बनाया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी नई परंपरा या जुलूस स्वीकार नहीं होगा. जुलूस में अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. तेज आवाज में बजने वाले बैंड और ढोल ताशों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.