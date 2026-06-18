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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर्रम को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत सख्त निर्देश जारी कर दिया है. योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी बैठक के दौरान साफ कर दिया है कि मोहर्रम मातम का अवसर है और इसे शक्ति प्रदर्शन का जरिया ना बनाया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी नई परंपरा या जुलूस स्वीकार नहीं होगा. जुलूस में अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. तेज आवाज में बजने वाले बैंड और ढोल ताशों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र लहराने पर रोक
मुख्यमंत्री से मिले दिशा निर्देश पर महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने ज़ी मीडिया से बातचीत में बताया कि परंपरागत तरीके से मोहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा और कोई भी इन जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र लहराएगा या तेज आवाज में डीजे बजाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दिशा निर्देश जारी
मोहर्रम के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन मुख्य निर्देश जारी हुए हैं जिसमे ताजिये की हाइट सीमित रखने जुलूस के दौरान अस्त्र-शस्त्र लहराने पर पूरी तरह रोक रहेगी वहीं जहां ताजिया दफन होता है वहां साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन तक के कार्यवाही करने के निर्देश जारी हुए है.
नहीं शुरू की जाए कोई नई परंपरा
मोहर्रम परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा अगर कहीं से भी कोई भी नई परंपरा शुरू की जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजे की आवाज तय मानकों में ही रखा जाए जनपद के सभी जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस प्रशासन को थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित करने पर निर्देश दे दिए गए हैं और लगातार धर्म गुरुओं को मोहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्द के बीच मनाने को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं.
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