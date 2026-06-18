Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM Yogi Guidelines: मोहर्रम जुलूस को लेकर यूपी में कड़े नियम लागू; ताजियों की ऊंचाई तय, हथियार प्रदर्शन पर रोक

Maharajganj Moharram update: आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को बेहद कड़े और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Written ByAlok TripathiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 18, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:00 AM IST
CM Yogi Guidelines: मोहर्रम जुलूस को लेकर यूपी में कड़े नियम लागू; ताजियों की ऊंचाई तय, हथियार प्रदर्शन पर रोक
Image Credit: Maharajganj News

About the Author

Alok Tripathi

Alok Tripathi

आलोक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले से ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने कई स्थानीय समाचार चैनलों और अखबारों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह 2022 से ज़ी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. ग्रामीण मुद्दों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोहर्रम जुलूस को लेकर यूपी में कड़े नियम लागू; ताजियों की ऊंचाई तय, हथियार पर रोक
UP Moharram Update2 min ago
2
Lucknow news6 min ago
3
Gorakhpur Weather today28 min ago
4
prayagraj news40 min ago
5
UP Politics41 min ago